父親節將至，團聚餐桌上的每一道佳餚，都是向家人表達心意的重要方式。嘉義縣政府「嘉義優鮮水產電商平台」推出父親節主題活動，自8月3日至8月31日止，推出「全館滿888元免運」及「全館任選2件以上88折」雙重優惠，邀請民眾一起支持在地漁業。
嘉義縣擁有得天獨厚的養殖漁業環境，從台灣鯛、虱目魚、鱸魚、鰻魚到各式水產加工品，皆展現嘉義優鮮水產對品質與安全的堅持。縣府持續推動「嘉義優鮮水產電商平台」，希望透過便利的網路購物服務，縮短產地與消費者的距離，讓更多民眾輕鬆品嚐來自嘉義最新鮮、最安心的優質水產品，也讓漁民用心養殖的成果能夠直接送到消費者餐桌。
此次活動除全館優惠外，更精選三款期間限定組合。其中，「爸氣開動組」集結四款嘉義優鮮人氣生鮮商品，適合家庭聚餐與夏日料理；「爸就愛這味」及「父親好食光」兩款休閒零嘴組，精選多樣嘉義特色水產零食，無論陪爸爸看電影、聊天、小酌，或作為日常點心都十分合適；此外，適逢8月底中元普渡前夕，也推薦兩款休閒零嘴組合作為節慶採購選擇，方便民眾採購中元普渡所需，讓祭祀供品除了傳統餅乾糖果外，也能多一份來自嘉義的鮮甜海味，兼顧節慶需求與在地水產品推廣。
嘉義縣政府表示，嘉義優鮮水產電商平台將持續依不同節慶規劃主題活動，結合在地水產品特色推出限定優惠及組合商品，透過電商平台將更多嘉義優鮮水產品推廣至全臺各地，讓消費者以更便利、更優惠的方式品嚐嘉義海味，同時支持在地漁業永續發展。
嘉義優鮮水產電商平台：https://www.chiayumfresh.com.tw/
嘉義優鮮水產電商平台官方LINE：https://lin.ee/5XM3pWy
我是廣告 請繼續往下閱讀
此次活動除全館優惠外，更精選三款期間限定組合。其中，「爸氣開動組」集結四款嘉義優鮮人氣生鮮商品，適合家庭聚餐與夏日料理；「爸就愛這味」及「父親好食光」兩款休閒零嘴組，精選多樣嘉義特色水產零食，無論陪爸爸看電影、聊天、小酌，或作為日常點心都十分合適；此外，適逢8月底中元普渡前夕，也推薦兩款休閒零嘴組合作為節慶採購選擇，方便民眾採購中元普渡所需，讓祭祀供品除了傳統餅乾糖果外，也能多一份來自嘉義的鮮甜海味，兼顧節慶需求與在地水產品推廣。
嘉義優鮮水產電商平台：https://www.chiayumfresh.com.tw/
嘉義優鮮水產電商平台官方LINE：https://lin.ee/5XM3pWy