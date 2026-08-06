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🔹丁聖儒：聯盟助攻王 戰神後場再升級

▲助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。（圖／TPBL提供）

🔹高錦瑋：MVP加持 聯盟最全面後衛

▲高錦瑋獲選TPBL台灣職業籃球大聯盟2026年度MVP。（圖／TPBL提供）

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林書緯：國王進攻發動機

▲新北國王近年穩居聯盟勁旅，2025-26賽季更是下剋上一路打進冠軍賽，林書緯始終扮演球隊進攻核心。（圖／TPBL提供）

🔹蔣淯安：經驗值最高的雙能衛

▲最驚人的是他在場上的正負值高達+118，高居5大後衛之首。憑藉穩健的表現，蔣淯安再度入選年度第二隊。（圖／TPBL提供）

🔹高國豪：攻城獅王牌 本土得分後衛代表

▲台灣職籃球星高國豪在休賽季的動向備受外界矚目。目前正隨中華隊備戰成都賽事的高國豪，近日在受訪時親自揭露了未來的規劃與心境。（圖／黃建霖攝）

TPBL休賽季再度投下震撼彈，中華隊主控林庭謙正式加盟臺北台新戰神，不僅讓戰神後場戰力全面升級，也讓新賽季聯盟頂級本土後衛之爭更加白熱化。從年度MVP高錦瑋、助攻王丁聖儒，到新北國王指揮官林書緯、夢想家老將蔣淯安，以及攻城獅一哥高國豪，TPBL新賽季可望迎來近年最豪華的本土後衛對決。丁聖儒近兩季逐漸成為聯盟最具代表性的控球後衛之一，2024年11月10日面對攻城獅繳出15分、11籃板、12助攻的大三元，不僅成為TPBL史上首位完成大三元的球員，也展現全面身手。2025-26賽季，丁聖儒場均送出7.7次助攻高居聯盟第一，外帶12.9分、3.3籃板、1.3抄截，助攻總數222次同樣冠居全聯盟，成功摘下助攻王並入選年度第二隊。值得注意的是，丁聖儒2025-26賽季罰球命中率提升至83.2%，較前一季67%進步明顯，投籃命中率也從34.4%提升至37.8%，持球組織能力更加成熟。隨著林庭謙加盟，兩人如何分工、共同串聯戰神進攻，將成為新賽季最大看點之一。若要談現階段TPBL最具代表性的本土後衛，高錦瑋無疑是第一人。2025-26賽季，高錦瑋繳出14.6分、4.9助攻、3.9籃板，投籃命中率42%、三分命中率39.5%、罰球命中率88.4%的數據，最恐怖的是他的外線火力。單季以 39.5% 的高水準命中率狂轟103顆三分球，強勢登頂聯盟三分王，更是全聯盟唯一一位三分球突破百顆大關的球員，足足比第二名的阿巴西多出24球。今年高錦瑋再次入選年度第一隊、年度人氣球星，最終更在與高國豪的競爭下勇奪年度MVP。他也曾在2024-25賽季拿下助攻王，證明自己不只是得分手，更能兼顧組織，是目前聯盟最全能的本土後衛代表。新北國王近年穩居聯盟勁旅，2025-26賽季更是下剋上一路打進冠軍賽，林書緯始終扮演球隊進攻核心。2025-26賽季，他場均繳出11.8分、7.0助攻、3.3籃板，助攻僅次於丁聖儒排名聯盟第二，累計225次助攻更是全聯盟最多。雖然林書緯整體投籃命中率降至37.1%，但兩分命中率仍有40.3%，加上罰球命中率77.1%，仍是聯盟最穩定的指揮官之一。此外，林書緯2025-26賽季累積上場1164分鐘，為全聯盟本土球員最多，也反映教練團對他的高度信任。今年夏天國王也宣布與他完成三年續約，持續作為球隊核心。歷經SBL、T1、PLG等不同聯盟洗禮，蔣淯安仍維持頂尖競爭力。加盟夢想家後，2025-26賽季創下全勤出賽的偉大紀錄，場均還能攻下10.8分、4.2助攻、3.8籃板，投籃命中率41.2%，兩分命中率46.3%，三分命中率35.6%。最驚人的是他在場上的正負值高達+118，高居5大後衛之首。憑藉穩健的表現，蔣淯安再度入選年度第二隊。值得一提的是，蔣淯安最可貴的是比賽閱讀能力，他既能擔任控球，也能改打得分後衛，擁有豐富國際賽及職業聯賽經驗，是夢想家不可或缺的後場領袖。絕佳的切入破壞力與季後賽大心臟，將是林庭謙在後場爭霸戰中必須面對的強勁對手。高國豪在2025-26賽季迎來生涯代表作。他場均攻下14.7分、3.4籃板、3.4助攻、1.6抄截，投籃命中率44.8%，兩分命中率高達47.9%，三分命中率38.7%，整體效率大幅提升。單季469分創下近年最佳表現，EFF值450也是本土後衛頂尖水準，一度與高錦瑋展開激烈的MVP爭奪戰，最終獲選年度第一隊、年度防守第一隊，並拿下年度關鍵球獎，攻守兩端皆具影響力。可惜的是，外界普遍認為高國豪下賽季會轉戰海外聯賽。對此昨日在瓊斯盃記者會受訪時語帶保留表示：「現階段想先把眼前中華隊的任務做好，之後再決定下一步。」預計瓊斯盃結束過後就會有高國豪的新消息。