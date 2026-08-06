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▲2026 FORMOSA 7s國際青少年足球錦標賽在高雄登場，今年共有192支隊伍參賽，預估帶動約1萬人次參與，打造台灣最大國際青少年足球交流平台。（圖／健身工廠提供）

▲FORMOSA 7s賽事期間預估創造3億元運動經濟效益，帶動高雄住宿、餐飲、交通、商圈與觀光景點消費，運動部參事呂忠仁親臨球場。（圖／健身工廠提供）

「2026 FORMOSA 7s國際青少年足球錦標賽」今年邁入第3屆，賽事規模再創新高，共吸引來自台灣、香港、澳門、日本、西班牙、泰國、菲律賓、越南、新加坡等地192支隊伍參賽，其中包含30支海外隊伍，預估約900位國際選手、5400位台灣球員齊聚高雄。隨著參賽隊伍、家長與球迷進城，賽事期間可望帶動約1萬人次參與，預估創造3億元運動經濟效益，讓足球成為高雄暑假城市經濟的新引擎。FORMOSA 7s近年規模持續擴大，已不只是單純青少年足球賽事，而是逐漸成為台灣重要的國際足球交流平台。今年賽事集結192支隊伍，從台灣各地球隊到亞洲與歐洲青少年隊伍同場競技，讓年輕球員有機會在本土賽場直接接觸不同足球風格。對台灣青少年球員來說，這類國際賽事的價值不只在勝負，更在於比賽節奏、身體對抗、技術細節與團隊觀念的刺激。當海外隊伍固定來台參賽，台灣球員也能在不必出國的情況下累積國際比賽經驗，這對基層足球發展具有長期意義。本屆開幕表演賽由西班牙甲級聯賽（LaLiga）兩大職業俱樂部比利亞雷亞爾（Villarreal CF）與赫塔費（Getafe CF）U16青年隊同場競技，雙方全場攻防節奏明快、身體對抗激烈，展現歐洲頂尖青訓水準，最終以1：1握手言和。這場比賽也讓FORMOSA 7s的定位更加明確。當歐洲職業俱樂部青年隊願意來到高雄參賽，代表賽事不只是地方活動，而是具備國際交流與青訓觀摩價值的平台。對現場年輕球員與家長而言，能近距離觀察LaLiga體系下的青少年球員如何跑位、壓迫與轉換攻防，也是一堂難得的足球課。2026年FORMOSA 7s預估賽事期間可望帶動約1萬人次參與，參賽隊伍平均停留4至5天，不只推升住宿需求，也串聯餐飲、交通、百貨商場、夜市與觀光景點消費，預估可創造3億元運動經濟效益。這也讓「足球經濟」不再只是口號，而是能具體帶動城市消費的運動產業模式。高雄市府運動發展局長侯尊堯表示，每年暑假，高雄迎接的不只是足球隊，而是來自世界各地的家庭與文化交流。國外球隊白天比賽，晚上走進六合夜市、駁二藝術特區、旗津、西子灣等景點，讓足球帶動觀光，也讓世界透過足球認識高雄。隨著FORMOSA 7s規模逐年擴大，高雄正嘗試把青少年足球賽事打造成固定城市品牌。大型賽事若能穩定舉辦，不只可帶動短期消費，也能讓城市建立運動形象，吸引更多國內外球隊、家長與觀光客在特定季節進入高雄。本屆賽事由高雄市政府運動發展局主辦，並獲運動部、高雄市政府經濟發展局支持，柏文健康事業共同推動，另有多家企業夥伴投入資源。透過政府與民間協力，FORMOSA 7s不只提高台灣青少年足球能見度，也讓高雄在基層足球、國際交流與城市經濟之間，找到新的連結方式。