父親節即將到來，如何挑選實用又不踩雷的貼心禮物成為熱門話題。《NOWNEWS今日新聞》整理零售與電商通路特力屋、Yahoo購物、HANDS台隆手創館及 Coupang 酷澎寵爸優惠，今年送禮趨勢聚焦「健康管理、居家舒壓與旗艦 3C」，其中 6.9 吋大螢幕旗艦手機現折 5,410 元。為您精選十大人氣好禮清單一次看。
🟡四大通路父親節折價 精選十大人氣實用好禮
🟡大螢幕手機現折逾五千元 Yahoo健康家電熱銷中
Yahoo 購物觀察，今年父親節送禮趨勢從傳統補充保健品延伸至「科技健康管理」。具備心率與睡眠追蹤功能的華為 Watch GT 6 Pro 智慧手錶買氣大幅翻倍；客單價 2 萬至 4 萬元的 OSIM 天王工學椅現折近萬元，能為忙碌的爸爸提供客製化按摩舒壓。最吸睛的則是 3C 熱銷優惠，三星 6.9 吋大螢幕旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 即日起至 8 月 31 日前大幅下殺，原價 44,900 元降至 39,490 元，現折高達 5,410 元，成為孝親換機最佳選擇。
🟡護脊辦公椅與智慧門鎖 特力屋滿額折三百元
特力屋表示，針對長時間用電腦或在家辦公的爸爸，推薦兼具高彈力透氣網布與隱藏式腳架的電腦椅，以及可記憶高度、具備久坐提醒的「浦菲特雙馬達智能升降桌」，協助切換站坐姿態保護脊椎。針對追求科技生活的爸爸，則有「Kwikset人臉識別八合一電子鎖」實現刷臉即開門。此外，7 月 31 日至 8 月 10 日全館門市消費滿 3,000 元即送 300 元折價券，包含「芝華仕單人電動沙發」皆可享滿額優惠，輕鬆升級居家品質。
🟡台隆手創按摩槍大促銷 酷澎折疊手機送好康
台隆手創館指出，預算有限或偏好局部舒壓的消費者，首推人體工學打造的 CAINZ 腰背支撐機能靠墊，小資價 499 元就能減輕久坐負擔；全機僅 180 公克的口袋筋膜按摩槍與康生摩力寶全背按摩椅墊，即日起至 8 月 31 日門市推出指定健康好禮現省兩千元優惠。Coupang 酷澎則主打 soundcore Liberty 5 Pro Max AI 降噪耳機與三星 Galaxy Z 折疊手機預購回饋，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，讓子女能準時將心意送達爸爸手中。
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|項次
|推薦品項
|品牌與通路
|優惠價／原價
|亮點與適用族群
|1
|【三星】Galaxy S26 Ultra 6.9吋大螢幕手機
|Yahoo 購物
|$39,490（原價 $44,900，現折 $5,410，至8/31）
|6.9 吋頂級大螢幕，爸爸追劇拍照最過癮
|2
|【OSIM】天王工學椅
|Yahoo 購物
|$22,888（原價 $32,800，現折近萬元，至8/20）
|結合辦公與客製化按摩，頂級紓壓首選
|3
|HUAWEI Watch GT 6 Pro 智慧手錶
|Yahoo 購物
|$11,490（原價 $14,990，至8/10）
|支援心率與睡眠監測，守護日常健康
|4
|hoi!芝華仕頭等艙單人電動沙發
|特力屋
|$10,999（原價 $17,800，滿額再折百）
|防潑水貓抓絨、多段式微躺，沉浸 Me Time
|5
|浦菲特雙馬達智能升降桌
|特力屋
|$8,490（原價 $8,990，滿額再折百）
|智慧記憶高度與久坐提醒，告別辦公腰痠
|6
|Kwikset人臉識別八合一電子鎖
|特力屋
|$25,900（原價 $30,000，滿額再折百）
|刷臉即開門，滿足科技控爸爸的智慧居家
|7
|CONCERN康生摩力寶全背按摩椅墊
|台隆手創館
|$4,980（原價 $6,980，現省 $2,000，至8/31）
|擬真人手技溫熱揉捏，沙發秒變按摩椅
|8
|ATEX MINI 180口袋筋膜按摩槍
|台隆手創館
|$4,080（原價 $4,880，至8/31）
|超輕巧 180g 便攜不求人，深層按壓肌群
|9
|CAINZ 腰背支撐機能靠墊
|台隆手創館
|$499（低反發人體工學材質）
|小資高 CP 值首選，填補腰椎懸空減輕負擔
|10
|soundcore Liberty 5 Pro Max AI降噪耳機
|Coupang 酷澎
|新品熱銷中（螢幕充電盒整合 AI 摘要）
|歷代最強降噪，商務與通訊爸爸降噪神器
Yahoo 購物觀察，今年父親節送禮趨勢從傳統補充保健品延伸至「科技健康管理」。具備心率與睡眠追蹤功能的華為 Watch GT 6 Pro 智慧手錶買氣大幅翻倍；客單價 2 萬至 4 萬元的 OSIM 天王工學椅現折近萬元，能為忙碌的爸爸提供客製化按摩舒壓。最吸睛的則是 3C 熱銷優惠，三星 6.9 吋大螢幕旗艦手機 Galaxy S26 Ultra 即日起至 8 月 31 日前大幅下殺，原價 44,900 元降至 39,490 元，現折高達 5,410 元，成為孝親換機最佳選擇。
🟡護脊辦公椅與智慧門鎖 特力屋滿額折三百元
特力屋表示，針對長時間用電腦或在家辦公的爸爸，推薦兼具高彈力透氣網布與隱藏式腳架的電腦椅，以及可記憶高度、具備久坐提醒的「浦菲特雙馬達智能升降桌」，協助切換站坐姿態保護脊椎。針對追求科技生活的爸爸，則有「Kwikset人臉識別八合一電子鎖」實現刷臉即開門。此外，7 月 31 日至 8 月 10 日全館門市消費滿 3,000 元即送 300 元折價券，包含「芝華仕單人電動沙發」皆可享滿額優惠，輕鬆升級居家品質。
台隆手創館指出，預算有限或偏好局部舒壓的消費者，首推人體工學打造的 CAINZ 腰背支撐機能靠墊，小資價 499 元就能減輕久坐負擔；全機僅 180 公克的口袋筋膜按摩槍與康生摩力寶全背按摩椅墊，即日起至 8 月 31 日門市推出指定健康好禮現省兩千元優惠。Coupang 酷澎則主打 soundcore Liberty 5 Pro Max AI 降噪耳機與三星 Galaxy Z 折疊手機預購回饋，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，讓子女能準時將心意送達爸爸手中。