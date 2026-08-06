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民眾逛商圈、網購商品的標示把關是否出現漏洞？台中市議員陳俞融今日在議會審查決算時指出，經發局雖投入超過300萬預算進行商品標示抽查，預算執行率也高達85.9%，卻被審計部揪出成效與花費明顯不成比例，甚至連最熱門的逢甲商圈都淪為查核死角。陳俞融指出，經發局近5年（110至114年度）針對觀光風景區的商品標示抽查總件數，雖由1,035件增加至1,335件，但不合格率卻不降反升，從110年的17.58%一路攀升至114年的31.09%，顯見問題並未隨著抽查量能擴增而獲得改善。此外，審計報告也點出抽查資源配置嚴重失衡的問題。陳俞融舉例說，人流最密集的逢甲、精明等商圈，112至113年兩年間竟分別僅抽查2件與4件，且不合格率雙雙高達100%，逢甲商圈甚至未被列入114年度的常態抽查名單中。雖然電子商務蓬勃發展，但網路商品每年卻僅抽查20件，僅占當年網路商品總數的0.3%，根本無力為消費者把關。對此，陳俞融要求市府應提出以「風險為導向」的抽查資源重新配置方案，並針對逢甲商圈及網路商品訂定具體的提升目標與時程，才能從根本降低商品標示不合格的情形，保障民眾消費權益。經發局則表示，台中市在查核商品標示的努力位居六都前段班。目前查獲的問題主要集中在非台灣製造的商品風險較高，未來會針對文具店等重點場域加強稽查；至於網路稽查部分，件數也將由目前的每年20件，倍增至每年40件，以強化後續把關作業。