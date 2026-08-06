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▲宜蘭縣後備指揮部5日動員轄屬後備輔導幹部，協力蘭陽地區指揮部實施聯外道路阻絕設置作業。（圖／後備指揮部提供）

國軍昨日起展開10天9夜的「漢光42號」實兵演習，昨日驗證各作戰區執行跨區增援任務計畫可行性。其中，第四作戰區增援兵力搭乘契努克CH-47SD運輸直升機及黑鷹UH-60M通用直升機前往指定區域，驗證跨作戰區兵力調度及快速部署能力。而宜蘭縣後備指揮部所屬後備軍人輔導中心，則配合蘭陽地區指揮部，於轄區灘岸聯外道路實施阻絕作業，依作戰想定協力完成防禦工事設置。直升機落地後，第四作戰區增援兵力攜帶武器裝備迅速下機集結，並在地面接轉兵力引導下轉乘戰術車輛，機動前往指定位置，完成空中投送、地面接轉及戰術部署。此外，陸戰99旅增援兵力亦搭乘CH-47SD運輸直升機抵達指定區域，強化整體防衛戰力。此外，宜蘭縣後備指揮部所屬後備軍人輔導中心日前配合蘭陽地區指揮部，於轄區灘岸聯外道路實施阻絕作業，依作戰想定協力完成防禦工事設置，展現後輔組織支援軍事作戰任務的防衛能量。此次任務由五結鄉、壯圍鄉及冬山鄉等後備軍人輔導中心幹部，與蘭陽地區指揮部官兵協同執行，運用相關阻絕器材完成防禦工事架設，建構多層次阻絕配置，藉以延滯敵軍行動，爭取後續兵力機動及應處時間，充分發揮軍民協同作戰效能。宜蘭縣後備指揮部指揮官蕭上校表示，後備戰力是整體防衛的重要後盾，藉由聯合演訓及軍民整合，持續強化現役部隊與後備力量協同合作，並透過實際演練驗證各項整備作為，提升支援軍事作戰及應處突發狀況能力，共同建構堅實的全社會防衛韌性。