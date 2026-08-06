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▲《老九門》的續作《九門》因精采劇情，在播出後就有超狂熱度。（圖／翻攝自微博@九門官微）

陸劇《九門》開播後，大受好評。但其實這部劇是2016年播出的經典陸劇《老九門》的續作，當時要拍續集時，讓老粉們都超期待，但又因除了陳偉霆之外，其他角色全換人而引來部分粉絲不滿，沒想到播出後火速因懸疑劇情、與拳拳到肉的打戲，直接澆熄粉絲的不滿，成為近期熱播劇之一。《九門》的前傳《老九門》是在2016年播出的懸疑劇，改編自南派三叔的同名小說，由梁勝權等人執導，陳偉霆、張藝興、趙麗穎領銜主演。劇中講述1933年秋天一輛神秘鬼車開進長沙城，帶出日軍陰謀與古墓危機等驚天礦山祕密，九門之首張啟山、人稱「張大佛爺」（陳偉霆 飾）於是聯手二月紅（張藝興 飾）等人展開調查。充滿懸疑的劇情、與張啟山和新月飯店大小姐尹新月（趙麗穎 飾）的虐戀，直接讓大家看到停不下來。而睽違10年，這部經典作品終於推出續作，也讓等待已久的粉絲都非常期待，但沒想到選角除了陳偉霆回歸外，其他幾乎全部換人演，不僅改由曾舜晞、陳瑤等新面孔加入主演行列，就連原有角色二月紅、尹新月，也從張藝興、趙麗穎換成徐正溪與王奕婷，讓許多老粉都感到非常不滿。不料在播出後，輿論卻直接大反轉，這次的劇情中，陳偉霆再度穿上軍裝，與九門的吳老狗（曾舜晞 飾）、霍仙姑（陳瑤 飾），一起追查張家401部隊消失的真相，和之前慢動作打戲不同，陳偉霆在橫店的酷暑下親自上陣，高強度的近身肉搏，每個鏡頭都是實力，也完美展現了「張啟山」褪去浮華後的重生，精彩的懸疑劇情，加上拳拳到肉的打戲，讓這部劇在7月30日於優酷播出後，就穩坐熱度前段班。