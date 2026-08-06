林庭謙本季場均轟下19.2分，高居CBA本土後衛前3，26歲巔峰年紀就回歸台籃，有如降維打擊，中國媒體《新浪體育》日前也專文分析林庭謙3大優勢，聚焦在「肢體對抗」、「擋拆執行率高」，以及「能打無球」3個層面上。

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林庭謙突破天花板 在CBA成長為亞洲頂級後衛

一、頂級的擋拆與節奏掌控：

二、肢體碰撞能力出色、堪比小洋將

三、處理球速度快、能打無球：

臺北台新戰神稍早官宣林庭謙加盟，引發台籃震撼彈。他於2020年以選秀探花姿態踏入中國職業籃球聯賽（CBA）以來，僅用短短5年時間，便從備受期待新秀，進化為亞洲頂級戰場的球隊一哥，甚至躋身亞洲頂級後衛之列。林庭謙過去在美國NCAA D1打球，提早返回亞洲賽場以探花秀加盟CBA，新秀賽季就有場均12.4分、4助攻與2抄截，打破CBA歷史選秀新秀的最高總得分紀錄，隨後更一路爬升至聯盟頂尖本土後衛的行列，甚至多次入選CBA全明星陣容與最佳陣容，獲得天津隊以頂薪合約續約。從2020-21年球季菜鳥年開始計算，林庭謙場均得分每年都在攀升，本季場均更能轟下19.2分，高居本土後衛前3，並多次單場砍下超過30分以上，展現出不輸給大牌洋將的得分爆發力。球季後，《新浪體育》專文談論各隊本土主力球星，分析林庭謙之所以能獲得如此高的評價，源於他極其全面且極具現代感的後衛技術。林庭謙的持球突破極具威脅，非常擅長利用擋拆尋找防守漏洞，加上他身體協調能力佳、不僅能以極高的效率中距離急停跳投，也能精準串聯隊友，場面閱讀能力相當出色。除了場均雙位數得分能力外，他在防守端具備優秀的預判能力，連續多年保持場均接近2次抄截。速度在192公分下也屬於高規，加上CBA早期多半擔任第一線防守者，面對各隊小洋將挑戰，讓他身體素質大幅增強，在高壓防守下的動作變形率也極低。不論在雙能衛的哪一個位置，林庭謙兼具持球單打與無球得分能力，加上頂級的傳球視野，同時相比許多中國後衛，林庭謙籃球智商讓他成為天津近年最強大的無球得分手。整體而言，林庭謙本身具備亞洲頂級球星實力，再加上年紀僅26歲，甚至還未到達生涯顛峰，回歸台籃，林庭謙能瞬間拉高任何一支球隊的上限，面對水準比CBA明顯低一截的TPBL洋將也不落下風。