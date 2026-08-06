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綠營質疑本末倒置 「忙研究台南、不忙幫台中？」

致癌油事件延燒一個多月，中央與地方陸續祭出協助民眾及受害業者的補救措施。然而，台北市立聯合醫院日前開設「食用油品健康諮詢門診」，卻被爆開診5天僅1人就診；如今台中市政府提供的受害廠商法律諮詢服務，也傳出至今「零申請」。民進黨台中市議會黨團質疑，市府不該只是把資訊放上網站，坐等受害者上門，而應主動提供法律諮詢、求償協助及行政資源。中聯油脂致癌油事件爆發後，北市聯醫自7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，日前因5天僅1人就診，引發外界質疑是「拙劣的恐慌政治秀」。巧合的是，身為事件發生地的台中市，法制局提供受害廠商的法律諮詢服務，截至目前同樣沒有任何申請案件。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（6）日在市議會民政委員會審查時指出，中聯油脂事件的消費者團體訴訟由中央協助辦理，台中市法制局既然設有法律服務機制，理應主動接觸受影響的糕餅、餐飲及食品加工業者，而不是被動等待民眾自行提出申請。法制局長李善植近來頻頻針對台糖事件在臉書發文，周永鴻問，研究《台南市食品安全管理自治條例》究竟是法制局本身業務，還是市長交辦事項？李善植回應「都不是」，周永鴻隨即反問「誰沒事會去研究別縣市的自治條例？」直指台中市目前最需要法制局投入的，應是中聯油脂事件的後續法律協助，而非花費大量心力研究其他縣市法規。周永鴻批評，中聯油脂事件發生至今，法制局沒有協助任何一件受害業者案件，卻把重心放在研究其他縣市自治條例。市民真正關心的，是市府究竟能為受害者做些什麼，而不是一再陷入口水戰、轉移焦點。他要求法制局立即盤點受中聯油脂事件影響的台中糕餅、餐飲及食品加工業者，主動提供法律諮詢、求償協助及行政資源，提出具體配套措施，協助受害業者維護權益，而不是僅在網站公告資訊，等待受害者自行尋求協助。