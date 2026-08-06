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擁抱AI不迷失！櫻井弘二：技術生成內容，卻複製不了人的五感與故事

▲櫻井弘二認為演算法雖能給出無數選項，但從中挑出「最佳版本」的依然是創作者。（圖／臺北文創提供）

從勞力密集解脫！顏伯駿：AI 助攻效率大躍升，設計師升維「跨域策略家」

▲顏伯駿指出，把重複勞力交給AI之後，設計師可把更多心力放在真正的創意價值創造。（圖／臺北文創提供）

臺北文創持續賦能文創生態！打造「From AI to I」跨域對話平台

生成式 AI 席捲全球，內容產業、設決設計、音樂創作等領域正面對新一輪結構性巨變，創作者該如何在AI浪潮中重新定錨自身價值？2026《臺北文創名家會客室》系列講座以「From AI to I」為年度主題，首場對談特別邀請日籍作曲、編曲及音樂製作人櫻井弘二（Koji Sakurai）、與2024文化奧運台灣館視覺統籌顏伯駿同台，分享兩人在音樂與設計產業歷經數位轉型、如今又迎向 AI 浪潮的第一手觀察，以及AI科技帶來的轉型契機。在臺灣深耕逾三十年、曾為張雨生〈我期待〉、張惠妹〈孤單Tequila〉等經典歌曲編曲的日籍音樂人櫻井弘二，完整見證了音樂產業從類比、數位到 AI 的演進歷史。櫻井坦言，如今 AI 的進化速度極為驚人，不僅能快速分離音軌、優化弦樂質感，自己目前使用的 AI 歌手資料庫更擁有超過 130 種不同語系與風格的聲線，今年多部作品甚至能在一台電腦前獨力完成。然而，櫻井指出，AI 演算法基於大數據機率，傾向產出最安全、大眾化的和弦與旋律，無形中削弱了作品的獨創性與情感溫度。「創作真正困難的不是產生可能性，而是做出『The Best Version』(最佳版本)。」櫻井比喻，一家令人念念不忘的餐廳，招牌菜背後必定有主廚的成長故事與記憶；音樂亦然，「創作者最重要的工作不是生產更多內容，而是憑藉自身的五感體驗與故事，從無數選項中挑選出自己相信的答案。」「科技顛覆的力量，我從大學就被震撼過了。」金曲視覺統籌顏伯駿笑談，大學主修 Flash 網頁設計的他，畢業隔年該技術即遭淘汰。走過實體唱片黃金年代到數位串流轉折，顏伯駿認為，面對 AI 的接管，設計師不該焦慮於「是否被取代」，而應思考「如何在 AI 的輔助下，將創意推向前所未有的極致」。顏伯駿曾在率領團隊執導紀錄片專案時，利用 AI 梳理超過 100 小時的海量影音素材，原本需耗時數月的繁複工作，最終不到半個月就高效完成。由此可知，將重複性勞力交給 AI 後，設計師得以釋放更多心智去進行價值論述與文化策展。顏伯駿指出，「未來或許不再有單一的『設計師』，而是具備策略、教育、顧問與整合能力的跨域創作者，個人獨特的文化配方將決定其不可替代性。」科技的巨浪或許會持續重塑創作的工具與型態，但櫻井弘二與顏伯駿的對話提醒了我們：當產出效率交給 AI，決定作品高度與溫度的，依舊是創作者獨一無二的文化配方與生命故事。從「AI」回歸到「I」，科技不是終點，而是推動創意邁向極致的起點；在充滿未來的創作新局中，唯有深刻理解並信任自身的獨特性，才能在變局中定錨價值，持續創造無法被演算法取代的撼動力量。臺北文創總經理劉麗惠表示，每一次科技革命，都會重新定義創作的方法，但真正能打動人心的，始終是創作者獨特的觀點、情感與價值。生成式 AI 帶來的不只是工具革新，更是重新思考『人』在創作中不可取代性的契機，「2026《臺北文創名家會客室》以『From AI to I』為主題，正是希望透過不同領域創作者的真實經驗分享，引領更多人從 AI 的浪潮中，看見屬於自己的創作定位與未來可能。」臺北文創長期關注文化創意產業的發展趨勢，透過邀請不同領域的創作者與實踐者分享第一線經驗，搭建跨界交流與知識對話的平台。2026《臺北文創名家會客室》以「From AI to I」為年度主題，邀請來自設計、影視、音樂、科技等領域的重量級講者，共同探討 AI 時代下創意工作者所面臨的挑戰與機會。臺北文創期盼，當科技持續改變創作工具與工作模式之際，創作者更能重新回到「人」的價值，從自身的觀點、文化與生命經驗出發，在快速變動的時代中，持續創造無可取代的作品與影響力。