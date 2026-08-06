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台糖驗出毒油未通報 藍委追查董事權力結構

董事名單「綠友友」坐滿 王鴻薇轟台糖變綠糖

吳乃仁欠1.7億遭質疑 羅智強要求卓榮泰、石崇良下台

台糖今年5月驗出中聯原料油苯駢芘超標7倍，卻僅退貨拒收，未通報主管機關。國民黨立法院黨團今（6）日召開「終結台糖分贓、蓋牌！去毒脫綠，還我食安！」記者會，質疑民進黨府院黨全面護航台糖，並指台糖高層及董事名單充斥「信賴之友」與綠營人士，儼然淪為政治酬庸的「綠糖」。國民黨團副書記長王鴻薇表示，中聯毒油事件至今真相未明，台糖是最早發現中聯油脂苯駢芘超標的公司，卻未通報主管機關，成為防堵問題油品流入市場的破口。面對外界質疑，府院黨卻卯足全力護航，令人不得不檢視台糖內部權力結構。王鴻薇指出，台糖現任董事長兼總經理吳明昌，曾任屏東縣「信賴之友會」執行長；董事趙卿惠曾在賴清德擔任台南市長期間出任市府官員，現為台南市副市長，並獲提名為監察委員；張桂鳳、鄞鳳蘭則曾在潘孟安擔任屏東縣長時任職縣府；曾梓峰為「高雄智庫」執行長，余政憲則是台糖前董事長。王鴻薇質疑，台糖董事會遍布綠營要角與賴清德、總統府秘書長潘孟安的子弟兵，難怪台糖未通報問題油品後，行政院與衛福部噤聲護航，台南市政府也未開罰。她並提及台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.7億元，批評台糖追討態度消極，已形成「綠寶寶」相互包庇的共犯結構。國民黨立委羅智強表示，民進黨政府稱台糖是守規矩的「乖寶寶」，實際上卻是賴清德的「德寶寶」與「綠寶寶」。一家國營事業明知問題原料油超標，竟僅退貨、不通報，事後還需要府院黨動員護航，顯示台糖已淪為民進黨政治酬庸的後花園。羅智強也批評，吳乃仁積欠台糖1.7億元，日前遭管收後以罹患帕金森氏症、生活無法自理為由停止管收，卻被拍到搭乘豪車前往健身房，台糖仍未積極追討，凸顯國營事業治理失靈。國民黨團強調，食安是人民最重要的基本權益，若依民進黨過去在野時的標準，台糖應為未通報問題油品負責，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良也應下台。如今卻只見官員互相推卸責任，沒有正視食安破口，才是民進黨執政最大的悲哀。