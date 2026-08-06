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▲荒卷繪美（後右）演唱會都跟著婆婆（前）還有小姑（後左）一起行動。（圖／翻攝自微博＠芒果撈小萌主）

47歲男星吳建豪今年6月宣布再婚喜訊，近日他與言承旭、周渝民及五月天阿信在泰國曼谷舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，35歲日籍妻子荒卷繪美（Emi Aramaki）不僅被目擊低調現身觀眾席，還與坐在一旁的婆婆、小姑有說有笑，氣氛超和諧。隨後夫妻倆在演唱會後台的合照也被曝光到網路上，這是他們結婚後第一次一起露面，引起粉絲關注。從現場粉絲曝光的側拍影片可以看到，荒卷繪美留著一頭烏黑長髮，當天身穿黑色削肩背心搭配長褲，展現優雅氣質與纖細身材，平坦的小腹也打破外界之前流傳的「奉子成婚」說法。荒卷繪美觀看演唱會時，也並未選擇VIP包廂，反而與吳建豪的母親、妹妹及一群親友一同坐在普通觀眾席享受舞台，全程手持螢光棒隨著音樂搖擺，默默在台下為老公應援，跟婆婆互動也很融洽，讓歌迷與網友紛紛稱讚：「看得出來一家人感情不錯」。除了演唱會的應援畫面曝光，吳建豪與荒卷繪美私下和朋友在後台的合照也被公開，於微博上瘋傳。照片中夫妻倆皆穿著黑色系服裝，吳建豪將手搭在妻子肩上、對著鏡頭展現酷帥表情，荒卷繪美則露出甜美笑容，看起來十分甜蜜，粉絲看到照片也紛紛留言稱讚：「從穿搭到氣質，兩人站在一起就是很和諧」、「養眼的風景線」、「感覺好幸福」。吳建豪過去與新加坡籍前妻石貞善於2013年結婚，兩人因吵架矛盾與個性差異選擇在2018年結束5年婚姻。單身多年後，他在今年6月底曬出戴著婚戒的牽手照，宣布婚訊：「如今，我更蒙福擁有了生命中最重要的人」。當時他並未公開妻子的身分，但很快就被媒體挖出，女方就是日本歌手兼演員荒卷繪美。荒卷繪美外型恬淡內斂，貌美但穿搭不走浮誇路線，反倒鍾愛昭和時期的風格，畢業於倫敦大學學院歷史系的她，英文也很流利，跟擁有美國籍的吳建豪溝通無障礙，加上兩人都非常熱愛藝術與音樂，讓粉絲大讚他們是靈魂伴侶，婚姻備受祝福。