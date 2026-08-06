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總統賴清德昨到台中召開首場行動中常會，對於台中市長盧秀燕要他管好食安，他回嗆「很難想像這麼重要的直轄市，竟然是非洲豬瘟的破口，也是食安問題的破口」。台北市長蔣萬安今（6）日聲援盧秀燕，批賴清德神隱一個多月後，一出來講話就推卸責任。蔣萬安今早到台北市災害應變中心主持白海豚颱風整備會議，對於總統賴清德批「台中是食安破口」，他回嗆2014年賴清德擔任市長時，對於食安事件要求別人的標準都非常高，認為「食安即國安」，總統要召開國安會議，中央政府不要卸責，請問賴清德總統召開國安會議了沒？請問中央政府有人負起責任了嗎。蔣萬安質疑，賴清德一出來講話就是推卸責任，推給地方政府。這件事情民眾要的只是一個很清楚、是不是完整的告訴大家，清楚交代發生的原因，但現在這個政府還是講不清楚，以及持續爆發出這麼多令人疑竇的地方。蔣萬安說，包括現在收押你口中無惡不赦的中聯油脂總經理，參與你訂20% 標準的關鍵會議；而且身為國營事業的台糖，發現毒油超標在5月份的時候，竟然不需要通報，而且這個政府各部會還出來幫忙辯解，這個是非常離譜、荒謬的事情。所以人民看在眼裡，無法接受，也對這個政府一個多月處理毒油事件、對食安議題的處理是完全失去信任。