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國內今年累計4例傷寒「3例是境外」 潛伏期8至14天

發燒、腹瀉、倦怠 傷寒8症狀小心

國內出現首例本土傷寒！疾管署今（6）日公布一名中部70多歲女性，本身具有慢性病史，近期並無國內外旅遊史，7月中旬出現發燒、腹瀉等症狀，但並未改善，就醫後住院治療，採檢送驗確診傷寒，目前已經返家休養。疾管署副署長林明誠提到，個案出現症狀後4天前往急診，但因有慢性病加上腸胃道症狀，因此進行糞便檢查，驗出傷寒桿菌。林明誠指出，經調查同住家人3名與相關接觸者42名，其中1人有腹瀉症狀，衛生單位已完成3名同住家人及1名有症狀接觸者採檢送驗，4人檢驗結果均為陰性，並同時衛教接觸者進行健康監測，以及落實飲食與手部衛生。依疾管署統計資料顯示，國內今年累計4例傷寒確定病例，其中1例本土病例及3例境外移入，本土病例數與2022至2025年同期相當，介於1至3例。而國內自2022年起迄今累計40例，其中11例本土病例及29例境外移入，年齡以20至39歲為多，境外移入以印尼22例為多。疾管署說明，傷寒為第二類法定傳染病，是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期一般為8至14天，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食品或飲水而傳播。常見症狀包含持續性發燒、頭痛、倦怠、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。疾管署呼籲，民眾注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食品須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食品前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。