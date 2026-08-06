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▲萊爾富「2026中元普渡袋」限量1萬袋，精選12款熱銷人氣商品，一袋即可完成基本供品準備。（圖／萊爾富提供）

▲「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，各大門市皆可購買，外袋採用防水、大容量設計。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富換上中元主題佈置！599元時尚普渡袋、乖乖順利箱補貨優惠一次購足。（圖／萊爾富提供）

▲Pocky百奇御神好籤筒，超商獨家販售，特價189元。（圖／7-11提供）

▲「我超好運袋」特價159元，內含大乖乖奶油椰子3包入，附加可愛乖乖迷你魔術方塊鑰匙圈。（圖／7-11提供）

隨著農曆七月將至，萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，內容物有12款熱銷人氣商品，一袋即可完成基本供品準備，且外袋防水大容量拜完秒變身購物袋，《NOWNEWS》整理萊爾富普渡袋價格、內容物一次看。萊爾富「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，各大門市皆可購買，外袋採用防水、大容量設計，可重複作為購物袋、露營裝備袋、戲水提袋使用，兼顧實用性與環保概念，讓普渡袋不再只是祭祀用品，更延伸為日常生活中的實用提袋。◾大茂大土豆麵筋◾好勁道家常麵條◾愛之味蔭瓜◾維力炸醬麵（90g×5入）◾阿Q雞汁排骨桶麵◾可口奶滋原味◾波的多派對包蚵仔煎口味◾萬歲牌蜜汁腰果◾咔辣姆久厚切洋芋片勁辣唐辛子口味派對分享包◾樂法金萱烏龍650ml◾樂法四季春茶650ml◾生活泡沫綠茶330ml（6入組）除了普渡袋外，萊爾富今年也推出多款寓意吉祥的中元人氣商品。其中，「乖乖全都順利箱」特價139元（原價180元），以經典奶油椰子口味搭配全新包裝，呼應「綠乖乖」象徵設備順利運作、事事順心的祝福意涵；「乖乖事事順利袋」特價99元（原價120元），內含4小包經典奶油椰子口味玉米脆條，份量適中，適合家庭祭拜、分享食用或作為普渡供品。聯名商品有特價399元（原價480元）的「卡滋零食收納組QUOKKA款」及「卡滋零食收納組BOBO款」，內含人氣爆米花與造型收納盒，兼具零食分享與居家收納功能；另外還有特價269元的「百事小小兵好心情馬克杯組」，內含聯名馬克杯及造型票卡夾，兼具實用性與收藏價值。7-11則是即起至9月1日推出中元節主題商品，主打大包裝，且指定零食2件79折、持uniopen聯名卡享3件75折，超吸睛包括「Pocky百奇御神好籤筒」吃甜食還可以抽好籤求大吉；以半導體晶片為靈感打造精緻方形外觀的「HBM Chips蜂蜜香蕉口味餅乾」工程師必買保庇機器運轉順利，同時還有主打最夯IP的「百事曬黑三麗鷗夏日假期組」、「百事小小兵自在生活收納組合」。8月5日起購買指定中元零食飲料商品任選6件加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包一個。