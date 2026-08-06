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中華郵政：壽險、i郵箱等業務改臨櫃或固定網路

▲「2026城鎮韌性（防空）演習」行動網路降速演練相關注意事項。（圖／桃機公司提供）

下週四（13日）下午北部地區舉辦「城鎮韌性防空演習」，下午14時30分至15時期間將實施疏散避難、交通管制，避免行動通訊網路也會降速演練。桃園機場公司提醒旅客，航班起降不受演習影響，但聯外接駁暫停發車，同時提醒旅客預先準備報到文件，並且準備實體信用卡或現金支付。桃機公司提醒當日搭機旅客及接送機民眾提早因應，搭機旅客務必提早抵達機場。由於網路降速可能影響旅客報到、上網，提醒旅客用手機線上報到或開啟電子機票、電子登機證者，建議提前下載或列印，或多加利用市區預辦登機服務完成報到。另，可改採機場免費Wi-Fi（Airport Free Wifi或ITaiwan Wifi），並將網路優先用於報到、登機等搭機所需，以維持通訊順暢。另，中華郵政公司也提醒，因降速影響官網線上申請、掛號郵件查詢、EZPost登打郵件託運單、i郵箱相關業務、壽險線上服務、利用行動網路辦理各類轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付服務及其他須即時連線驗證服務等，建議改採固定網路（Wi-Fi或有線網路）或臨櫃紙本辦理。此外，中華郵政公司表示，因受行動網路降速影響，行動郵局APP推播通知及其他即時通知服務，可能延遲或無法即時發送，建議客戶在演練結束後，登入網路郵局或行動郵局查詢相關帳務資訊；遇網路不穩時，避免重複操作，並請務必確認交易結果及留存相關紀錄。