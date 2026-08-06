Google Pixel 11系列手機預計將在8月12日正式亮相，台灣時間預計會在8月13日早上6點發表，官方預購活動將提前於8月12日晚間10點開跑。Google日前釋出的新機預告中，相機橫條旁出現一顆會變換顏色的發亮圓點，雖然官方尚未公布完整用途，但外媒提前挖出這項功能可能命名為「HiLight」，可在手機螢幕朝下時，用不同燈光提醒重要來電，甚至顯示Gemini的互動狀態。
Google官方商店目前已確認，Pixel 11系列將於8月12日開放預購，並預告將在Made by Google活動中發表新一代Pixel裝置。官方宣傳頁面的動畫可看到，Pixel 11相機橫條右側設有一顆彩色發光圓點，但Google並未進一步說明。
發亮圓點可能叫做HiLight
《9to5Google》報導指出過去被稱為Pixel Glow，正式名稱可能是「HiLight」，爆料者Roland Quandt也公開疑似Pixel 11 Pro Fold宣傳圖片，圖片除了出現HiLight名稱，也說明使用者將手機螢幕朝下放置時，若最愛聯絡人打來，背面的燈光就會亮起提醒。有點類似早期Android手機通知燈的進階版本，不必翻開手機就可以用燈光掌握重要通知。
與Gemini互動也可能亮燈
除了來電通知，外流宣傳資料也顯示，HiLight可能在使用者與Gemini對話時亮起。例如手機螢幕朝下時，燈光可能顯示Gemini正在聆聽、處理或回答問題，作用類似智慧音箱上的狀態提示燈，讓使用者不必一直盯著螢幕。不過，HiLight是否能支援LINE、WhatsApp、Gmail等第三方App，目前仍未有明確消息。
Gemini AI成為發表會主角
Pixel 11系列預計全數搭載Google自研的Tensor G6處理器，並加入新一代Titan M3安全晶片，同時預告中強調「Gemini Intelligence」，預計會進一步整合Gemini助理、跨App操作、語音互動、影像處理及裝置端AI功能，讓更多工作能直接在手機上完成。
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《9to5Google》報導指出過去被稱為Pixel Glow，正式名稱可能是「HiLight」，爆料者Roland Quandt也公開疑似Pixel 11 Pro Fold宣傳圖片，圖片除了出現HiLight名稱，也說明使用者將手機螢幕朝下放置時，若最愛聯絡人打來，背面的燈光就會亮起提醒。有點類似早期Android手機通知燈的進階版本，不必翻開手機就可以用燈光掌握重要通知。
與Gemini互動也可能亮燈
除了來電通知，外流宣傳資料也顯示，HiLight可能在使用者與Gemini對話時亮起。例如手機螢幕朝下時，燈光可能顯示Gemini正在聆聽、處理或回答問題，作用類似智慧音箱上的狀態提示燈，讓使用者不必一直盯著螢幕。不過，HiLight是否能支援LINE、WhatsApp、Gmail等第三方App，目前仍未有明確消息。
Gemini AI成為發表會主角
Pixel 11系列預計全數搭載Google自研的Tensor G6處理器，並加入新一代Titan M3安全晶片，同時預告中強調「Gemini Intelligence」，預計會進一步整合Gemini助理、跨App操作、語音互動、影像處理及裝置端AI功能，讓更多工作能直接在手機上完成。