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強震疑震裂管線 瓦斯滯留後引爆

漏氣位置、點火原因仍待釐清

專家隨警方進場 調查設備是否符合法規

全國大型公共場所全面檢查LPG設備

日本熊本縣「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall熊本）在強震後發生爆炸，造成7名員工死亡、5人受傷。日本經濟產業省5日首次對外表示，綜合現場狀況及相關人員說法研判，這起事故極可能是液化石油氣（LPG）爆炸，初步懷疑強烈搖晃造成供氣管線受損，外洩瓦斯在建築物內累積後，遭不明火源點燃。不過，瓦斯究竟從哪一處管線外洩、損壞原因及引燃源為何，目前仍未查明。根據產經新聞、朝日電視台等日媒報導，熊本縣7月28日發生最大震度7的強震，位於嘉島町的永旺夢樂城熊本在地震後疏散大量顧客及員工，卻於當天下午5時50分左右發生猛烈爆炸。爆炸造成商場部分樓層及外牆嚴重毀損，最終確認有7名商場員工罹難，另有5人受到輕傷。日本經濟產業省指出，負責向商場供應LPG的業者「福岡酸素」，已透過熊本縣向九州產業保安監督部提出事故報告。報告內容顯示，地震可能因某種因素造成瓦斯配管受損，導致LPG外洩；外洩氣體隨後在建築物內部或其他相對封閉空間中滯留，最後遭到點燃並引發爆炸。經產省表示，依據目前掌握的現場情況及訪談結果，「LPG爆炸的可能性很高」，這也是事故發生後，日本政府首度對外說明最可能的直接原因。儘管調查方向已逐漸指向瓦斯爆炸，但官方強調，目前仍未能確定事故全貌。調查重點包括瓦斯管線受損的確切位置、是否因地震搖晃或設備老化導致破裂、外洩瓦斯累積範圍，以及最終引燃瓦斯的火源。可能的點火來源包括電氣設備、火花或其他高溫裝置，但截至目前，經產省尚未對任何可能性作出定論。福岡酸素也發布聲明表示，由於事故疑似與瓦斯外洩有關，公司已依據《高壓氣體保安法》等相關規定提出報告，並強調對7人死亡及多人受傷的重大結果深感沉痛，將全面配合後續調查。經產省先前已派出九州產業保安監督部及高壓氣體保安協會專家，在警方進入事故現場調查時一同前往勘查。官員說明，此次並非正式的行政「突擊檢查」，而是配合熊本縣警方及消防單位進行現場確認，掌握瓦斯供應設備、配管系統與受損狀況，並研議防止類似事故再次發生的措施。經產省也已訪談商場的LPG供應業者。若後續查明相關設備不符合技術標準，或業者違反法定安全義務，主管機關可依相關法律展開行政處分程序。事故發生後，經產省5日也透過業界團體，要求全日本LPG供應業者加強檢查相關設備。檢查對象包括學校、醫院、劇場及大型商業設施等不特定多數民眾出入的場所，業者須確認供氣設備及管線是否符合技術標準，並檢視緊急遮斷、漏氣偵測及防震措施是否正常運作。由於LPG比空氣重，一旦外洩，容易沉積在低窪處、地下空間或通風不良區域，若濃度達到一定程度並接觸火源，可能引發大規模爆炸。經產省表示，將持續與警方、消防及地方政府合作，釐清事故原因及相關責任，並依調查結果評估是否進一步修正大型公共設施的瓦斯安全規範。