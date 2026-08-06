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民眾黨立法院黨團5日揭露，僑委會委員長徐佳青擔任正、副委員長以來，5年個人旅費花費多達2383萬元，甚至帶兒子登上東沙島。國民黨立委羅智強今（6）日嗆，徐佳青是民進黨最大「爽官」，「全台灣每人捐1元讓她出國」，是民進黨官員的典範和代表。民眾黨團總召陳清龍5日開記者會質疑，徐佳青擔任正、副委員長近5年來，出國47次、累計526天，花費公帑2383萬元，占僑委會同期出國預算近三成；另再爆料徐佳青涉違法讓兒子登上東沙島軍事管制區，要求監察院徹查。羅智強表示，民進黨根本就是「家天下黨」，徐佳青這樣的作法放在任何民主國家，早已不適任。他痛批，徐佳青不只把公帑當成自己的「油水」肆意揮霍，態度還相當囂張，出國可以花上2300萬元，「全台灣每人捐1元讓她出國」。羅智強質疑，面對外界追問僑委會出國究竟花了多少錢、做了哪些事情，民進黨卻以涉及中國大陸為由，認為部分資訊不能對外說明，「你僑委會環遊世界，到底跟抗中保台有何關聯？」羅智強認為，徐佳青不會因此下台，因為徐佳青就是民進黨典範，「民脂民膏都讓我用」。