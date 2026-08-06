義大利一名幸運卻又糊塗的彩券買主，日前拿著彩券去店家對獎，誤以為沒中獎、順手將其扔進垃圾桶，卻差點與100萬歐元（約新台幣3700多萬）的頭獎擦身而過！所幸經過清潔隊員2天的搜索，翻遍數公噸垃圾，竟真的將彩券找回。
根據《每日郵報》、《衛報》報導，事發在義大利南部普利亞大區（Puglia）的比通托鎮（Bitonto），這位不願透露姓名的彩券頭獎得主，多年來一直固定買同一組號碼（2、4、8、10、51）。當天他前往當地小店用機器對獎時，螢幕上顯示了「無法兌現」，他誤以為是指沒有中獎，順手將其丟進店裡的垃圾桶後離開。
沒想到，所謂的「無法兌現」，壓根不是指沒有中獎，而是指金額太過龐大，店家無法直接用現金支付，必須走官方兌獎流程。
故事主角回到家裡後，家人再次核對開獎號碼，驚覺她長期習慣簽的號碼組，竟然中了100萬歐元的頭獎，連忙衝回店家尋找，卻被告知垃圾早已被清潔隊收走，便立刻聯繫當地負責垃圾清運的公司SANB，並表示願意負擔搜索所需的費用。
SANB負責人托斯卡諾（Roberto Nicola Toscano）表示，垃圾車尚未將清運物送往最終的掩埋場，但要精準定位是哪台車也非易事，他們運氣不錯，有找到正確的車輛，得以針對數公噸的「垃圾山」進行地毯式搜索。
經過2天，清潔隊員終於找到彩券，托斯卡諾還透露，跟這張彩券收在一起的垃圾袋裡，其它彩券大多毀損，這張頭獎彩券是少數保持完好的一張，馬上將彩券物歸原主。
更神奇的是，就在搜索行動落幕後，托斯卡諾決定去買張彩券試試手氣，竟也幸運中獎50歐元，折合新台幣近2000元。
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沒想到，所謂的「無法兌現」，壓根不是指沒有中獎，而是指金額太過龐大，店家無法直接用現金支付，必須走官方兌獎流程。
故事主角回到家裡後，家人再次核對開獎號碼，驚覺她長期習慣簽的號碼組，竟然中了100萬歐元的頭獎，連忙衝回店家尋找，卻被告知垃圾早已被清潔隊收走，便立刻聯繫當地負責垃圾清運的公司SANB，並表示願意負擔搜索所需的費用。
SANB負責人托斯卡諾（Roberto Nicola Toscano）表示，垃圾車尚未將清運物送往最終的掩埋場，但要精準定位是哪台車也非易事，他們運氣不錯，有找到正確的車輛，得以針對數公噸的「垃圾山」進行地毯式搜索。
經過2天，清潔隊員終於找到彩券，托斯卡諾還透露，跟這張彩券收在一起的垃圾袋裡，其它彩券大多毀損，這張頭獎彩券是少數保持完好的一張，馬上將彩券物歸原主。
更神奇的是，就在搜索行動落幕後，托斯卡諾決定去買張彩券試試手氣，竟也幸運中獎50歐元，折合新台幣近2000元。