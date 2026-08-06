我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本千葉烘焙名店「石窯パン工房 CROISSANT」第二代經營者暨主廚橋爪謙典（左），來到台南遠東香格里拉飯店與團隊交流。（圖／台南香格里拉提供）

金賞咖哩麵包 內餡不摻清水費時至少兩天

▲橋爪謙典憑藉招牌咖哩麵包，於2025年日本咖哩麵包大賽十周年紀念賽中，從歷屆最高金賞得主參與的總冠軍賽脫穎而出，奪得首屆總冠軍殊榮。（圖／台南遠東香格里拉提供）

咖哩麵包得總冠軍最大原因：「冷卻後依然美味」

▲「幸福生吐司」是橋爪主廚日本店內的人氣商品。（圖／台南遠東香格里拉提供）

「 深夜裡的法國手工甜點」推新禮盒 首賣水果酥

深夜裡的法國手工甜點」（以下簡稱深法），則是與來自法國諾曼第、 風靡全球逾百年的依思尼乳品深度合作，將以法式烘焙工藝為經，依思尼AOP法定產區認證乳品為緯，首次以法式風味曲線詮釋台式糕餅—水果酥。另外還串連ISIGNY產區海鹽焦糖乳牛罐，以7款糕點新品、 2款獨家引進的依思尼焦糖軟糖、 4款人氣甜點與1款濾掛式杉林溪高山烏龍，總數31件成為「夜色迴響」中秋禮，即日起開放預訂。



深法創辦人Rick說：「鳳梨酥是台灣最具代表性的甜點，好的鳳梨酥，一拆袋就該聞到奶油香且品嚐時不掉屑。」他以依思尼AOP發酵奶油打造酥皮的極 致酥鬆感，並堅持皮餡8: 7的比例打造三款水果酥，其中的「金鑽鳳梨酥」還將整體酥皮比例加重，一拆袋就飄散精緻高雅的乳香甜感， 酥皮入口完美平衡了高純度金鑽鳳梨餡的風味，酸香不甜膩還有奶香回韻。



▲「深夜裡的法國手工甜點」發布今年中秋禮，還首次推出水果酥。（圖／深法提供）



台南遠東香格里拉飯店宣布，此次攜手日本千葉烘焙名店「石窯パン工房 CROISSANT」第二代經營者暨主廚橋爪謙典（Kensuke Hashizume），即日起至9月30日於一樓「品香坊」推出17款職人麵包，包含咖哩麵包十週年冠軍爭霸賽總冠軍作品，還搶先日本市場推出2026年得獎作品「咖啡葡萄彎月可頌」，以及橋爪主廚店內人氣商品「幸福生吐司」，每款售價90元至280元。橋爪謙典為創立於1980年的日本千葉烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者暨主廚。其研發的咖哩麵包於2023、2024年連續獲得咖哩麵包大賽、東日本炸咖哩麵包類別最高金賞，又於2025年再獲十週年冠軍爭霸賽總冠軍。而另一款「咖啡葡萄彎月可頌」，則於2026年獲得加州葡萄乾烘焙新商品開發大賽「職人烘焙門市商品組大賞」。橋爪主廚此次與飯店品香坊烘焙團隊進行技術交流，將配方、製程要點及品質標準導入本次合作，推出品項包含「日本最高金賞咖哩麵包」，以及「咖啡葡萄彎月可頌」、「幸福生吐司」。獲冠軍的「日本最高金賞咖哩麵包」，最大特色是不摻一滴清水，咖哩內餡以雞骨、澳洲牛與香菇分別熬製高湯，再加入牛肋條、牛筋、雞肉與多種蔬菜，慢火燉煮四小時以上做出，好吃秘訣就是要靜置一夜熟成，使香氣與食材鮮味充分融合，至少要花上兩天才製成的咖哩麵包吃起來濃郁又富有層次。而麵糰則透過發酵再油炸，外皮金黃酥脆、內層柔軟Q彈。而橋爪主廚也提到，相較於一般消費者重視剛出爐時的香氣與口感，在日本咖哩麵包大賽中，專業評審更看重產品在不同時間狀態下的穩定表現，此次總冠軍賽即將「冷卻後依然美味」列為重要評選標準。而橋爪主廚的作品之所以能脫穎而出，關鍵在於外層酥脆、麵包體柔軟、餡料濃郁卻不厚重的層次平衡。至於「咖啡葡萄彎月可頌」是橋爪主廚2026年最新得獎作品，此次於台南搶先日本市場上市。而「幸福生吐司」則是橋爪主廚日本店內的人氣商品，採用其專屬配方，將三種日本昭和小麥粉依比例調和，搭配高含水麵糰及發酵控制。另外，本次活動還推出多樣產品，包含歐法麵包、三明治、可頌丹麥與日式麵包。同樣是國內知名的烘焙品牌「