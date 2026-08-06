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總統賴清德昨（5）日在民進黨「行動中常會」中，矛頭鎖定台中市長盧秀燕，不客氣開嗆其施政表現不如預期，遠遠不及高雄市長陳其邁，更痛批一個如此重要的直轄市，竟然是非洲豬瘟、食安問題的破口。對此，作家「漂浪島嶼」認為，台中只能算是第二破口，反倒還要替中央這個第一破口收拾爛攤子，狠酸「包衰角色劇本已訂」。漂浪島嶼表示，總統始終忘記，邊境防線失敗，才是事件的第一破口，如果非洲豬瘟沒有入台，就不會進到廚餘開始傳播；如果進口黃豆嚴查苯駢芘超標，就不會進入工廠無良製造。至今非洲豬瘟案件，根本查不出破口在哪，政府從沒公布病毒，到底循著什麼破口入台？針對致癌油案，邊境事先無查驗、也無法律攔阻，就讓超標黃豆進口入廠生產，然後爆發癌油風波。「其實第二防線的地方政府，當然有廠區稽查之責，出了問題難逃責任。」不過，漂浪島嶼直言，第一防線的中央政府，擔負邊境查驗之責，防線破口也是難脫其過。從豬瘟到癌油，都是邊境失防開始引爆，地方也算第二破口，扛了第一破口的鍋，甚至第二破口，幫第一破口收爛攤，該是心生感激，總算有個揹鍋扛罪的無怨無尤！漂浪島嶼提到，非洲豬瘟案件，闖禍豬農法辦、失職地方官員下台，但是邊境防線破口責任，中央官員至今無人承擔，如同第一破口查不出永不究責，第二破口沒查到全面扛責。現今致癌油案件，循著豬瘟模式，邊境不防堵、通報無義務，反正就是第二破口要扛責，包衰角色劇本已訂。