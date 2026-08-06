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▲漢光演習第二天，第二作戰區官兵於裝甲運兵車後方進行警戒。（圖／軍聞社提供）

▲漢光演習第二天，第三作戰區執行要港防護。（圖／青年日報提供）

國軍「漢光42號」實兵演習進入第二日，第二作戰區、第三作戰區今於花蓮港、基隆港實施要港防衛作戰演練，模擬敵軍企圖突入港區，奪取重要設施控制權；官兵依令迅速機動至戰術位置，執行港區警戒、目標搜索及火力部署等任務。演練期間，參演官兵接獲命令後，立即派遣CM21裝甲運兵車前往花蓮港實施港區警戒；過程中，官兵持續掌握周邊狀況，並依據敵情變化調整戰術位置，確保重要設施安全無虞。第二作戰區表示，部隊除持續精進戰演訓整備工作外，也將藉由實兵演練驗證各項作戰計畫與應變機制，確保戰時能迅速投入作戰任務，靈活運用戰術思維，達成實戰化訓練目的，建構完整作戰效能。此外，第三作戰區也在基隆地區執行要港防護演練，模擬北部地區重要港口遭敵入侵，派遣雲豹八輪甲車等兵力前往應處，展現部隊快速反應與臨機應變能力。第三作戰區指出，本次演練模擬敵特工入侵北部地區重要港口，意圖奪占港口控制權，遂派遣CM32、CM34雲豹八輪甲車及戰鬥人員前往實施要港防護，運用30公厘機砲、T91步槍等武器殲滅所在敵軍，確保重要港口安全。第三作戰區表示，本次演練採無劇本、連續演練方式實施，依敵情變化即時下達狀況，官兵接獲命令後，迅速完成戰鬥編組與機動部署，並依現地環境及敵情發展，採取警戒、搜索與火力應處等作為，驗證部隊臨機應變能力。