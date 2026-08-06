許多長輩在晚年受到老年憂鬱症困擾，吃不好、專注力下降、對所有活動沒興趣。日本一項最新研究指出，若民眾每周一次透過螢幕觀看運動賽事，可降低29%憂鬱風險；若進一步每月至少一到三次至現場觀看運動賽事，更可降低34%憂鬱風險。部分日本職棒球迷在看到這則消息後紛紛好奇，難道觀看總是墊底的中日龍隊的比賽也行嗎？
日本筑波大學（University of Tsukuba）最新研究，針對2萬1317名65歲以上長者進行調查詢問，調查了他們過去一年「親臨現場」與透過「電視／網路」觀看體育賽事的頻率，以及與抑鬱傾向之間的關聯。
研究結果顯示，無論平時是否有運動習慣，只要每個月現場觀賽 1 次至3次者，或是每年數次前往現場觀賽，以及每週透過電視／網路觀賽的高齡者，比起完全不觀賽的人，抑鬱傾向的風險降低了約 3 成。觀看運動員的精彩表現，確實能夠給人帶來活力！
為什麼會發生這種現象呢？研究為了探討觀賞體育賽事緩和抑鬱風險的機制，分析了其中的影響路徑與因素。結果發現，無論是現場觀賽還是透過電視／網路觀賽，觀賽者比非觀賽者擁有更高度的群體信任與互助精神，且與朋友見面的頻率和人數也更多。這些因素形成了中介路徑，進而減緩了抑鬱風險。若將觀賽與抑鬱傾向的整體關聯性視為 100%，其中約有 10～25% 可透過這些路徑來解釋。透過觀賞體育賽事，加深與朋友及社區的連結，或許正是讓心靈恢復活力的原因。
研究透過受試者的唾液來進行分析，研究團隊共招募 60 名成年觀眾（包含 21 名女性）參與筑波大學主場的籃球比賽。受試者主要為學生及當地居民，而非狂熱球迷。研究人員分別於賽前、半場休息及賽後收集唾液樣本，以檢測催產素與皮質醇（cortisol）濃度；同時，受試者佩戴心率感測器，並針對個人樂趣、對球員與觀眾的認同感、心流狀態及未來再次觀賽的意願進行評分。
結果顯示，催產素的動態變化取決於賽前的基礎濃度：賽前催產素濃度較低的受試者，賽後濃度顯著上升；而賽前濃度較高者則維持高檔。同時，體內的壓力荷爾蒙皮質醇濃度下降，催產素與皮質醇的比值因而提升。此外，觀眾之間的心率同步性在比賽期間及賽後均有所增加。值得注意的是，催產素濃度與心率同步程度呈現弱正相關，顯示內分泌動態與人體間不同器官和生理系統交相影響存在關聯。較高的催產素濃度與更強的心率同步性，均與更高程度的樂趣、認同感、沉浸感及再次觀賽意願直接相關。
調查指出，唾液的催產素的動態變化與人際心率同步，是現場體育賽事中促進社交連結的社會生理過程（socio-physiological processes）。即便是一般大學籃球賽事與非資深觀眾，也能觀察到此現象。
這項調查先前在X平台掀起議論，許多日本民眾看到後相當好奇，「中日龍隊的比賽也可以達到效果嗎？」、「看了中日龍…我只能感到沮喪」、「先看過中日龍這樣的弱隊再說吧」；亦有人貼出兩年前東北樂天金鷲被軟銀鷹以21比0打爆的比分畫面調侃，「從那天起身體狀況就一直不好啊。」
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研究結果顯示，無論平時是否有運動習慣，只要每個月現場觀賽 1 次至3次者，或是每年數次前往現場觀賽，以及每週透過電視／網路觀賽的高齡者，比起完全不觀賽的人，抑鬱傾向的風險降低了約 3 成。觀看運動員的精彩表現，確實能夠給人帶來活力！
為什麼會發生這種現象呢？研究為了探討觀賞體育賽事緩和抑鬱風險的機制，分析了其中的影響路徑與因素。結果發現，無論是現場觀賽還是透過電視／網路觀賽，觀賽者比非觀賽者擁有更高度的群體信任與互助精神，且與朋友見面的頻率和人數也更多。這些因素形成了中介路徑，進而減緩了抑鬱風險。若將觀賽與抑鬱傾向的整體關聯性視為 100%，其中約有 10～25% 可透過這些路徑來解釋。透過觀賞體育賽事，加深與朋友及社區的連結，或許正是讓心靈恢復活力的原因。
研究透過受試者的唾液來進行分析，研究團隊共招募 60 名成年觀眾（包含 21 名女性）參與筑波大學主場的籃球比賽。受試者主要為學生及當地居民，而非狂熱球迷。研究人員分別於賽前、半場休息及賽後收集唾液樣本，以檢測催產素與皮質醇（cortisol）濃度；同時，受試者佩戴心率感測器，並針對個人樂趣、對球員與觀眾的認同感、心流狀態及未來再次觀賽的意願進行評分。
結果顯示，催產素的動態變化取決於賽前的基礎濃度：賽前催產素濃度較低的受試者，賽後濃度顯著上升；而賽前濃度較高者則維持高檔。同時，體內的壓力荷爾蒙皮質醇濃度下降，催產素與皮質醇的比值因而提升。此外，觀眾之間的心率同步性在比賽期間及賽後均有所增加。值得注意的是，催產素濃度與心率同步程度呈現弱正相關，顯示內分泌動態與人體間不同器官和生理系統交相影響存在關聯。較高的催產素濃度與更強的心率同步性，均與更高程度的樂趣、認同感、沉浸感及再次觀賽意願直接相關。
調查指出，唾液的催產素的動態變化與人際心率同步，是現場體育賽事中促進社交連結的社會生理過程（socio-physiological processes）。即便是一般大學籃球賽事與非資深觀眾，也能觀察到此現象。
這項調查先前在X平台掀起議論，許多日本民眾看到後相當好奇，「中日龍隊的比賽也可以達到效果嗎？」、「看了中日龍…我只能感到沮喪」、「先看過中日龍這樣的弱隊再說吧」；亦有人貼出兩年前東北樂天金鷲被軟銀鷹以21比0打爆的比分畫面調侃，「從那天起身體狀況就一直不好啊。」