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今夏最受矚目的山城盛事「2026台中石岡熱氣球嘉年華」，將於8月22日至24日在石岡區土牛運動公園盛大展開！今年不僅迎來全球唯一的「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度於台中升空，開幕首日更重磅邀請人氣啦啦隊女神李多慧站台加持。結合熱氣球繫留、光雕音樂晚會及美食市集，邀請全台民眾一同走進石岡，感受客庄夏日的獨特魅力。台中市政府民政局長吳世瑋表示，陽光親切的李多慧熱愛走訪台灣，去年她曾赴台東朝聖國際熱氣球嘉年華，今年則首度受邀來到台中石岡擔任開幕嘉賓。從活動參與者化身舞台嘉賓，不僅延續了她與台灣熱氣球的緣分，也為今年嘉年華注入滿滿的青春活力。期盼藉由她的高人氣，吸引更多年輕族群與親子家庭來到山城同樂。石岡區長徐天龍表示，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，串聯「幸福、好食、音樂、親子」四大主軸。三天活動精彩不間斷，音樂晚會更是星光熠熠：8月22日晚間由人氣天團「玖壹壹」壓軸演出；8月23日晚間則由金曲歌王「蕭煌奇」接力開唱，並攜手「琳誼 Ring」帶來限定驚喜合唱。此外，楊淨宇、吳雨璇、SONNiE桑尼、核果人NUTS、王牌樂團及中信兄弟啦啦隊等超強卡司也將輪番登台，讓石岡化身大型戶外音樂派對。除了熱血的音樂表演，親子活動同樣精彩可期。徐指天龍出，YOYO家族的雲朵姐姐與南瓜哥哥將帶來活力唱跳，加上歡樂的小丑魔術秀，以及深受小朋友喜愛的企鵝家族、阿奇幼幼園氣偶現身互動，將打造最歡樂的親子派對。8月23、24日晚間更將上演「熱氣球光雕音樂秀」，結合絢麗燈光、音樂與山城夜景，營造夢幻夏夜氛圍。石岡區公所提醒，活動期間將實施交通疏導並提供完善接駁服務，呼籲民眾多加利用大眾運輸與接駁車前往，並留意現場交通管制資訊。歡迎全台民眾安排石岡山城一日遊，或串聯台中市區、海線二日遊，享受熱氣球升空、煙火綻放、音樂演唱與山城美景交織而成的夏日盛宴。