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▲《鳳聲再續》以黑膠形式重現，環球音樂同時推出同名紀念專書。（圖／環球音樂提供）

一代巨星「帽子歌后」鳳飛飛2012年病逝，昔日歌聲讓許多歌迷懷念，近日等待了15年的傳說級母帶，終於將首度解封。環球音樂推出的《鳳聲再續》經典台語歌謠黑膠，收錄了塵封15年、未曾正式面世的錄音室母帶，8月20日中午12點開放預購。鳳飛飛對華語歌壇有著深遠影響，環球音樂將推出的《鳳聲再續》經典台語歌謠黑膠，首度收錄塵封15年、未曾正式曝光的錄音室母帶。《鳳聲再續》延續《鳳聲歲月》的感動，帶著大家一同搭上時光機，回到2011年重返那場始終留在心中的未完成演唱會，歌迷歷經多年等待，再次聽見鳳飛飛的珍貴歌聲。《鳳聲再續》以黑膠形式重現，環球音樂同時推出同名紀念專書，以「新聞紀實」為編輯主軸，精心蒐集整理《聯合報》、《民生報》、《星報》關於鳳飛飛的歷史報導、珍貴典藏照片與重要演藝紀錄，帶領粉絲們重返傳奇巨星誕生與璀璨一生的歷史現場，《鳳聲再續》經典台語歌謠黑膠+紀念專書將於8月20日中午12點開始預購，鳳飛飛原訂2011年6月至7月於台北小巨蛋和高雄小巨蛋舉行演唱會，但因為她籌備練唱時發現聲帶有異樣而延期，並且於休養治療期間發現罹患肺腺癌影響到聲帶，決定取消演唱會並尋求治療。最後，鳳飛飛因病情惡化，於2012年1月3日離世。