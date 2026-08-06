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底特律老虎今（6）日作客西雅圖水手，全場兩隊合計出現5次觸身球，緊張氣氛最終在8局上徹底引爆。老虎球星托瑞斯（Gleyber Torres）遭水手左投史派爾以96.3英里速球擊中後，與捕手羅里發生言語交鋒，雙方球員全部衝出休息區，台灣新星李灝宇也參與這場「大場面」，所幸衝突沒有演變成肢體推擠，老虎最終以2：4落敗。水手先發投手沃（Bryan Woo）此役投出7局僅被敲3支安打、無失分的優質內容，拿下本季主場第7勝，不過控球多次偏離預定位置，單場投出3次觸身球。沃成為自2022年達比修有以來，首位單場投7局無失分、卻擊中3名打者的大聯盟投手。7局下換老虎左投迪黑蘇斯（Enmanuel De Jesus）登板，他在兩好球後以94英里速球擊中羅里（Cal Raleigh）肋骨附近。老虎方面強調這只是內角球失投，但水手顯然認為當家重砲遭到針對，也替下一局的衝突埋下伏筆。老虎新人捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）表示：「我們整個系列賽都想攻擊他的內角高位，但沒有任何人想故意砸中打者。」8局上史派爾（Gabe Speier）接替沃登板，先三振代打出賽的李灝宇，接著面對托瑞斯時多次投出近身球，最終以96.3英里速球擊中他的左大腿。托瑞斯走上一壘後與羅里隔空交談，雙方休息區球員迅速衝進場內，李灝宇也跟著隊友現身，但過程沒有出現揮拳或明顯肢體衝突。裁判認定史派爾的投球帶有報復意味，直接將他驅逐出場；水手總教練威爾森（Dan Wilson）隨即上前抗議，同樣被趕出場。托瑞斯賽後表示：「我想他們是在保護羅里，我不認為我們是故意砸他的，但這就是棒球。他是他們的重要球員，我知道他們想保護他。」托瑞斯強調，自己並沒有對羅里出言不遜，他表示：「我只是告訴他，我真的不相信我們是故意砸他的。我甚至在打席開始前還問他狀況如何。迪黑蘇斯是在兩好球後擊中他，那不可能是故意的。」他認為羅里與水手球員想保護隊友可以理解，但老虎投手的觸身球並沒有惡意。托瑞斯遭擊中的位置是左大腿前側，賽後並無明顯大礙。他表示：「別朝我的臉或其他危險部位丟，這次只是打到身體一個還能承受的位置，我沒事。」老虎隨後靠丁格勒（Dillon Dingler）兩分砲追到2：3，但水手新秀艾默森（Colt Emerson）8局下補上陽春砲，最終水手以4：2守住勝利。