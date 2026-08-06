我是廣告 請繼續往下閱讀

星二代孫安佐因自製火槍而遭逮捕遭到起訴4罪，首次開庭僅承認「持有模擬槍罪」，而媽媽狄鶯身心受影響，日前還到廈門去散心。今（6）日爸爸孫鵬與王識賢、陳怡佳、張懷秋、羅志祥、孫鵬、白吉勝、林道禹、王宣、黃騰浩出席電影《網紅老爸》媒體試片記者會，被問到狄鶯的近況，他透露狄鶯剛回來：「事情會過去的」。狄鶯在孫安佐剛交保後，獨自出國去廈門，此舉被視為是為了遠離這些日子的煩憂，而孫安佐因涉及自製噴火槍、非法持有槍械，7月30日首度開庭，被控違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害公眾往來安全及恐嚇公眾等 4 項罪名，但他對具殺傷力的槍枝及涉嫌恐嚇等公共危險罪責全盤否認，孫安佐僅承認「持有模擬槍」一罪。孫鵬也突然感嘆：「生活中有很多不容易，不管是做父親還是，一家之主也是」當媒體問到他現實生活中的近況，妻子狄鶯出國散心情況是否安好，他說：「她的事跟我們這電影沒關係吧？她剛回來啦」，但還是忍不住說：「哪一家容易呀？誰家的鍋底沒有灰塵？事情會過去的，放輕鬆吧！」孫鵬這次飾演老大，他說自己終於從二把手變成老大了，表示自己看完《網紅老爸》成品後，他認為劇情相當貼近現實，也讓他感受到無論是扛起幫派、家庭，或擔任父親與兄長，每個領導者背後都有外人看不見的壓力。孫鵬對這次演出成果十分滿意，喊話導演希望角色之後有機會起死回生。談到與阿Ben合作的動作場面，孫鵬透露其中一場戲意外失控，讓他一度喘不過氣，甚至首次產生瀕臨窒息的恐懼。他笑說：「那是我人生第一次感覺快要窒息，我就請他冷靜，我們都還要下戲回家，當時我就反手一直抓他的蛋蛋，我感覺真的有抓到。」但阿Ben趕緊解釋，孫鵬並沒有真的抓到蛋蛋，「如果真的抓到，我應該叫出假音了！」