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▲屏東豐沛的設計能量與創新成果，文化處透過「屏東FUN光所」整合在地品牌共同策展。（圖／屏東縣府）

屏東縣政府文化處率領11組在地文創品牌參與「2026臺灣文化創意博覽會」，以全新策展主題「屏東FUN光所（Pingtung FUN Lab）」自8月6日至12日進駐台北南港展覽館，透過永續設計、地方風味、工藝美學與文化信仰等多元面向，展現屏東豐富的人文底蘊與創新能量，也提前為2027台灣設計展在屏東暖身。今年屏東館以「陽光」為策展核心，將光譜意象融入展場設計，引領民眾探索屏東的自然風土、生活美學與文化故事。展區集結多個深具特色的品牌，包括「TAIWAN DYE」將檳榔子廢棄物轉化為天然植物染料，實踐循環永續；「南國紅逗」以萬丹紅豆發展文創商品，結合地方文化與品牌設計；「長安製麵」堅持日曬工法並推動零碳排理念，展現屏東產業的創新價值。此外，「小雨果巧克力」、「檸檬大叔」、「黑色雋永」、「藝欣手作坊」、「本革工坊L.I.S」、「是日浮光」、「芙玉寶」及「屏東王船文化館」等品牌，也分別從可可產業、循環經濟、天然纖維、皮革工藝、生技研發及迎王文化等面向，呈現屏東文創兼具設計感、永續理念與文化傳承的多元特色。文化處表示，縣府持續推動文創輔導計畫，協助在地品牌提升設計能量、拓展市場與交流平台，累積屏東文創實力。歡迎民眾前往台北南港展覽館「屏東FUN光所」，感受南國陽光孕育出的創意魅力，見證屏東設計產業蓬勃發展的成果。