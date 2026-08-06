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▲Lulu（右）父女在《完全娛樂》同台迎父親節，還大聊童年小故事。（圖／三立提供）

一年一度的父親節即將在8日到來，節目《完全娛樂》也在父親節前夕推出「父親節特輯」，由主持人Lulu（黃路梓茵）邀請爸爸黃路家翔（Lu爸）現身，一起分享童年回憶，復刻30年前的父女合照。除此之外，Lu爸竟還在現場淚崩，透露後悔把女兒嫁給陳漢典，因為女兒婚後就不常回家。Lulu在近日邀請父親一起登上節目《完全娛樂》，大展父女之間的好感情，兩人還一起復刻在1996年拍下的合照，只見Lu爸蹲坐在地環抱著年幼的Lulu露出燦笑，Lulu則抱住爸爸脖子、一臉微笑的看向爸爸。而30年後，換成長大的Lulu為了配合爸爸身高，從站姿變成跪姿，親密的抱住爸爸。而才剛把女兒嫁給陳漢典的Lu爸，也不免被問到有沒有後悔，Lu爸馬上忍不住鼻酸的落淚坦承有後悔，「因為女兒嫁出去就不常回家，很捨不得。」Lulu則在一旁打趣說：「漢典沒有欺負我啦！」不料下一秒Lu爸脫口真正的後悔原因，竟是因在Lulu文定典禮上，口誤對陳漢典說：「我們的後半輩子就交給你了。」讓Lulu忍不住吐槽老公壓力會很大，因為要買一送三。當天Lulu還準備了從小到大的回憶影片，透露爸爸從小就會喜歡拍下她的生活紀錄，所以自己不怕攝影機，「因為覺得鏡頭後面好像就是爸爸。」一席話讓鏡頭外的Lu媽都忍不住落淚。除此之外，Lulu也透露小時候爸爸常常會開計程車接她上下學，自己還會免費讓同學搭車，超暖行為引發讚嘆。最後父女倆一起做蛋糕，還互相念出給彼此的信，Lu爸感性謝謝Lulu來到他們的生命中，Lulu也感謝爸爸一路上的陪伴，Lulu還邀請媽媽入鏡，一家三口暖心擁抱，讓現場充滿溫馨氛圍。