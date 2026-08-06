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紐約大都會29歲左投楊（Jefry Yan）今（6）日迎來大聯盟初登板，面對克里夫蘭守護者不只投出最快101.1英里、約162.7公里火球，更在完成生涯首次三振後跳離投手丘，接著旋轉、揮舞手腳，甚至做出近似月球漫步的動作。儘管客場球迷報以猛烈噓聲，他仍幫助大都會化解滿壘危機，球隊最終延長10局以6：5獲勝。楊在6局下登板，面對前隊友馬丁尼茲（Angel Martínez）時，兩好球後以滑球將打者凍結，完成生涯首次三振。楊表示：「當我取得兩好球後，我就想，接下來要投滑球。如果能讓他站著被三振，而我也真的做到了，我就要用相應的方式慶祝。」楊隨即躍向空中，手腳向外張開，落地後又低頭舉起雙手，接著轉身並沿著投手丘做出近似月球漫步的動作。馬丁尼茲因為與他熟識，並未對慶祝做出太大反應，但客場球場球迷立刻送上噓聲，也讓這場初登板迅速成為焦點。浮誇慶祝並非楊唯一令人印象深刻之處，他在初登板一口氣投出5顆超過100英里的速球，最快達101.1英里，而且單場最快的8球，全都超越大都會本季其他投手的紀錄。代理總教練格林（Andy Green）表示：「他的球威是真的，快速球非常有生命力。」不過楊也暴露控球不穩的問題，他在6局被敲2支安打、投出1次保送，一度形成一出局滿壘。隨後他先用爭議性的半揮棒三振化解一個出局數，再製造內野選擇結束該局，成功守住比分，也讓守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）因抗議判決遭到驅逐。楊完成最後一個出局數後，再次跳離投手丘、拍打手套並大聲吶喊，最後還朝天空送出飛吻。全場近3萬名球迷一路噓到他走回休息區，但大都會隊友則用歡呼、擊掌與擁抱迎接他的生涯初登板。面對噓聲，楊表示：「老實說，我不會去想那些事。他們花錢買票，想喊、想噓都可以。我只會待在自己的狀態裡，用我想要的方式享受比賽。」先發投手史考特（Christian Scott）也說：「他帶來的能量正是我們需要的。慶祝是一回事，但他同時能投到100英里，這會成為牛棚的重要武器。」楊的棒球之路並不順遂，他年輕時曾是職業體系新秀，之後離開美國職業棒球超過4年，只能在亞利桑那業餘聯盟維持比賽狀態，直到2021年再次獲得馬林魚機會。他後來還曾赴日加盟埼玉西武獅，2024年在日職出賽49場、防禦率4.89。近年楊靠著三振能力與招牌慶祝動作，在小聯盟及多明尼加冬季聯盟累積話題。本季他在大都會小聯盟體系33.1局送出63次三振，但也有24次保送，呈現高三振、高保送的極端特色。