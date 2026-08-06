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社福資源是照顧弱勢的最後一道防線，但台中市社會局卻面臨預算執行不及與社工人力匱乏的雙重挑戰。市議員陳雅惠(6)日在議會質詢時示警，高達5億餘元的預算保留與基層社工流失，恐將直接衝擊台中市整體的社福照顧品質，呼籲市府上緊發條、積極留才。台中市議會民政委員會6日審查社會局114年度總決算。陳雅惠指出，社會局歲出執行率雖達90.86%，卻仍有5億餘元「應付保留」，甚至因人事費不足而需動支員工待遇準備金。她強調，社會局承辦老人福利、身心障礙服務、兒少保護及家暴防治等重任，隨著高齡人口與脆弱家庭案件持續攀升，第一線服務需求日益沉重。若人力長期不足，勢必嚴重影響個案訪視的頻率與整體照顧品質。社會局長廖靜芝解釋，保留款主要屬於工程及採購案件，皆依工程實際進度依法辦理保留；另有部分現金給付因年底關帳作業，須保留至次年度辦理核銷。她強調，多數案件將於次年前三個月內完成，不致於影響民眾權益。針對基層社工短缺的隱憂，廖靜芝坦言，目前約聘社工確實仍有缺額，人員流失也是各縣市共同面臨的困境。為此，市府除持續積極招募外，也致力提升第一線社工的執勤安全，目前已配發密錄器、行車紀錄器，並針對高風險案件啟動警力陪同訪視機制，期盼能改善工作環境。陳雅惠重申，再好的社福政策，能否落實的關鍵都在第一線社工。她強力要求市府除了維護社工安全外，更應拿出具體的留才措施補足人力，同時加速執行保留案件，讓每一筆社福預算都能真正用在刀口上，實質保障弱勢族群的權益。