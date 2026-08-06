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資誠PwC發布「2026上半年全球IPO展望」報告指出，受惠於主要股市展現強勁韌性，今（2026）上半年全球IPO市場呈現爆發性成長，募資總額衝上1780億美元，較去年同期大幅成長206%，全球前10大IPO合計就募資993億美元，美國就占8席，而亞太地區上半年完成249件IPO，募資296億美元，年增38%，持續穩居全球IPO發行件數最多，其中台灣共有19家公司上市掛牌，籌資額新台幣208.5億元，創新板表現亮眼。這波全球IPO市場的強勁復甦，主要由美洲市場強勢領軍，美洲地區2026上半年共完成203件IPO，募資1375億美元，年增幅高達404%，獨占全球總募資額的77%。其中，美國市場表現最為亮眼，總計募得1353億美元，占美洲區域高達98%。市場最大焦點為航太巨擘SpaceX，該案一舉募得750億美元，創下全球史上最大IPO紀錄，單一案件即占上半年全球總募資額的42.1%，甚至超越2025上半年全球的募資總和。即便扣除SpaceX的極端值，美國上半年募資金額仍達到603億美元，創下2021年以來最活躍的上半年紀錄，顯示投資人對美國高品質IPO案的投資意願回升。亞太地區上半年共完成249件IPO，募資296億美元，年增38%，持續穩居全球IPO發行件數最多的區域，主要由中國大陸與香港帶動，兩地合計募得208億美元，較去年同期大幅成長148%，印度、馬來西亞及南韓等地市場表現也相當活躍。2026上半年，亞太地區規模最大兩件IPO案分別是中國華潤新能源控股有限公司，募得31億美元；以及香港通訊國際控股有限公司，募得11億美元。EMEA地區（歐洲、中東與非洲）上半年則募得109億美元，年增15%，成長動能主要來自歐洲市場高達76%的年成長，抵銷中東地區相對疲軟的表現，該區指標案件包括於阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌的捷克軍工企業Czechoslovak Group（CSG），以及於倫敦上市的烏茲別克國家投資基金。今年上半年全球前10大IPO案件合計募資993億美元，其中美國企業便強勢囊括8個席次，歐洲與亞洲僅各占1席，打破過去2年全球大型IPO分布較為平均的常態。值得注意的是，前10大案件中有4件屬於工業類股，反映出投資人的避險與布局情緒正逐漸轉向具備「重資產、低汰換」（HALO）特性的實體企業。在前10大案中，第一大為SpaceX（750億美元），接著依序是AI晶片廠Cerebras Systems（56億美元）、軍工企業CSG（39億美元）、華潤新能源（31億美元）、燃氣引擎與分散式能源解決方案供應商Innio（24億美元）、空氣解決方案供應商Madison Air Solutions（22億美元）、地熱能源廠Fervo Energy（19億美元）、黑石數位基礎設施Blackstone Digital Infrastructure（18億美元）、軟體公司Bending Spoons（17億美元）以及量子運算公司Quantinuum（17億美元）。以產業來看，金融業上半年以154件IPO、募資271億美元居各產業之首，金額年增35%，但占全球總額比重已由去年的31.2%降至15.2%。金融業的熱度大多得益於特殊目的收購公司（SPAC）的回溫，上半年共有123家SPAC上市，其中美國SPAC募資205億美元，占金融業總募資額近3／4。工業領域則受惠於太空、國防與能源設備需求暴增，上半年89件IPO共募得225億美元，較去年大幅成長246%，包含航太國防零組件製造商Arxis（11億美元）及核能開發商X-Energy（10億美元）均順利掛牌。至於資訊科技產業在AI與先進運算浪潮推升下，上半年募得208億美元，占全球總額11.6%，除了Cerebras Systems與Quantinuum外，中國盛合晶微半導體亦成功募得7億美元。2026上半年的數據證明美國IPO市場已經全面回溫且持續活絡，多個產業的發行熱度均顯著優於去年同期。目前仍有多件大型且具指標性的IPO案正遞交審查申請，若後續定價及上市順利，將為後續上市企業立下新的標竿。然而，面對瞬息萬變的總體經濟與地緣政治環境，計畫上市的企業仍須保持審慎步調並做足充分準備，以邁向成功上市之路。今年上半年台灣上市市場共有19家公司掛牌，籌資額新台幣208.5億元，家數較去年同期增加5家，其中，創新板表現亮眼，2026上半年上市共7家創新板公司，包括富田-創、奧義賽博-KY創、宏碁遊戲-創、基米-創、雲象科技-創、聚恆-創、漢康-KY創，其中近半數（3家）由資誠輔導。上櫃市場今年上半年共19家公司掛牌，籌資額新台幣109.6億元，從產業來看，以半導體業居首，共4家掛牌。資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智表示，展望2026下半年，在AI與半導體產業持續帶動全球科技投資浪潮下，台灣資本市場可望延續強勁動能。證交所以打造「亞洲NASDAQ」為目標，積極推動創新板制度優化，讓具成長潛力的新創與創新企業得以更早接軌資本市場，取得發展所需資源。同時，櫃買中心也積極扶植新興高科技產業、創意產業、中小企業及微型企業掛牌及籌資，以「多功能與多層次之全方位交易所」為定位，透過「創櫃板 Plus」計畫，從公司治理、財務制度及資訊揭露等面向提供系統性輔導，協助企業提升經營體質與市場透明度，逐步建立進入資本市場的關鍵能力，共同打造更具韌性與活力的創新生態系。