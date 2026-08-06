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萬物由生長轉為收成！立秋節氣由來

▲立秋被視為夏秋交替、萬物由生長轉為收成的重要節點，這也代表著秋天的到來。（圖／翻攝畫面）

咬秋消暑氣！立秋必做三大傳統習俗

▲立秋常見的習俗有「咬秋」，許多地方會在這天吃西瓜，民間認為立秋吃西瓜可以避免冬天腿腳疼痛，也能消除夏季累積的暑氣。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

立秋養生重保養！四大禁忌與注意事項一次看

2026年的節氣「立秋」將在明（7 ）日降臨，這是一年二十四節氣中的第十三個節氣，象徵著夏天進入尾聲，秋天準備接棒。此時天氣仍偏炎熱，但立秋後晝夜溫差會逐漸加大，空氣也慢慢變得乾燥。傳統習俗上，立秋不僅是季節轉換的節點，更是調整作息、進補與祈福的重要時刻。《NOWNEWS今日新聞》特別整理出「立秋」的由來、習俗以及各項禁忌注意事項，讓您能提前做好換季的身心調整。「立秋」通常落在每年國曆的 8 月 7 日或 8 日，是一年當中的第13個節氣，此時太陽會來到黃經 135 度的位置。在民俗意涵上，「立」代表著開始，而「秋」則是指農作物的成熟。古人以農立國，將立秋視為夏秋交替、萬物由生長轉為收成的重要節點，這也代表著秋天的到來。隨著酷暑漸漸離去，我們將轉而迎接涼爽舒適的秋天，象徵秋季的序幕正式拉開。迎接立秋到來，民間流傳著許多有趣的傳統習俗。首先是最常見的「咬秋」，許多地方會在這天吃西瓜，民間認為立秋吃西瓜可以避免冬天腿腳疼痛，也能消除夏季累積的暑氣。有些地區則會吃香瓜、桃子或其他當季瓜果，象徵咬去暑熱、迎接秋意；清甜消暑的西瓜，正好也非常適合天氣仍熱的時節。除了吃瓜，有些地方也會在立秋吃秋桃與秋梨。吃桃子象徵去除病害、保佑平安；而梨子則有潤燥的作用，非常適合用來對付即將到來的乾燥秋天，選擇當季新鮮水果既應景也對身體有益。此外，農村地區還有「曬秋與收納」的傳統，農民會把作物或衣物拿出來曝曬，象徵收藏夏日成果並準備迎接秋天。現代都市人雖然未必有農作物可曬，但也可以趁這天整理家中物品、清洗寢具，讓生活空間煥然一新。立秋後的氣候變化容易對人體造成影響，因此在日常起居與飲食上需特別留意以下幾項重點：立秋後晝夜溫差加大，長時間吹冷氣或大量吃冰品易讓脾胃受寒，引發腹痛或腹瀉。建議冷飲適量，外出記得添加薄外套。秋天開始變得乾燥，過度辛辣或油膩的食物易加重內熱。建議多選擇潤燥食材，如梨子、百合、銀耳、芝麻等，幫助身體適應換季。傳統習俗上認為立秋後應收斂心神，減少急躁與怒氣。保持情緒穩定，有助於身心在換季期間維持良好的平衡狀態。立秋之後慢慢修正夏天晚睡的習慣，晚上適時早點休息，早上也可稍早起床。適度進行散步、伸展等運動，能幫助身體順利進入秋日狀態。