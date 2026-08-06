Gmail使用者注意，Google宣布調整第三方電子郵件帳號支援政策，自2027年1月起，個人版Gmail將停止支援「選擇寄件地址」（Send as）功能，屆時使用者將無法再透過主要Gmail帳號，以Yahoo、Outlook或自訂網域等第三方電子郵件地址寄信。
過去Gmail用戶可在設定中的「寄件地址」加入其他自己擁有的信箱，撰寫郵件時再從寄件者欄位切換地址。例如使用者雖然登入的是個人Gmail帳號，仍可選擇以Yahoo、Outlook或公司自訂網域信箱寄出郵件。
不過Google已在Gmail說明頁面公告，自2027年1月起，將不再支援Yahoo、Outlook等第三方信箱，網頁版Gmail及Android、iOS版Gmail App都會受到影響。其他使用者擁有的Gmail地址，以及Google Workspace提供的別名寄件功能則不受影響。
Gmail App仍能加入Yahoo、Outlook帳號
需要注意的是，Google並非完全禁止Gmail App使用第三方信箱。使用者仍可在Android、iPhone及iPad版Gmail App中，直接加入Yahoo或Outlook帳號，切換至該帳號後收取及寄送郵件。兩者差別在於，未來無法登入主要Gmail帳號後，直接把寄件地址切換成Yahoo或Outlook；但若把Yahoo帳號作為獨立帳號加入Gmail App，仍可透過IMAP正常收發信件。
此外，Google也將停止網頁版Gmail透過POP自動擷取第三方帳號郵件，以及Gmailify服務。網頁版使用者未來無法持續同步Yahoo、Outlook等外部信箱，但先前已經匯入Gmail的郵件不會遭到刪除。
用戶怒：逼人改用付費版
《Android Authority》報導指出，消息曝光後在Reddit引發討論，部分長期把Gmail當作統一郵件管理平台的用戶質疑，Google此舉可能是在促使用戶改用付費的Google Workspace或其他郵件服務。也有使用者擔心，若平時透過轉寄方式把自訂網域郵件集中到Gmail，未來回信時可能只能顯示個人Gmail地址，難以繼續隱藏原本的私人信箱。
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Gmail App仍能加入Yahoo、Outlook帳號
需要注意的是，Google並非完全禁止Gmail App使用第三方信箱。使用者仍可在Android、iPhone及iPad版Gmail App中，直接加入Yahoo或Outlook帳號，切換至該帳號後收取及寄送郵件。兩者差別在於，未來無法登入主要Gmail帳號後，直接把寄件地址切換成Yahoo或Outlook；但若把Yahoo帳號作為獨立帳號加入Gmail App，仍可透過IMAP正常收發信件。
此外，Google也將停止網頁版Gmail透過POP自動擷取第三方帳號郵件，以及Gmailify服務。網頁版使用者未來無法持續同步Yahoo、Outlook等外部信箱，但先前已經匯入Gmail的郵件不會遭到刪除。
用戶怒：逼人改用付費版
《Android Authority》報導指出，消息曝光後在Reddit引發討論，部分長期把Gmail當作統一郵件管理平台的用戶質疑，Google此舉可能是在促使用戶改用付費的Google Workspace或其他郵件服務。也有使用者擔心，若平時透過轉寄方式把自訂網域郵件集中到Gmail，未來回信時可能只能顯示個人Gmail地址，難以繼續隱藏原本的私人信箱。