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韓國男團ENHYPEN成員西村力的女粉絲Mina，因為遭到其他粉絲長期網暴，在韓國租屋處直播輕生，年僅25歲。事發後，讓許多曾經跟Mina互動過的粉絲超震驚，一位粉絲在社群透露，自己第一次見到Mina的時候，覺得對方特別漂亮、有禮貌，演唱會時還會幫助身邊的女孩一起呼叫本命成員，對於發生的一切感到相當唏噓。Mina在直播中輕生離世的消息傳出後，一位曾在演唱會跟她一起追星過的粉絲寫下了自己眼中的Mina，「第一次見Mina的時候，她還沒有這麼出名沒人罵她，對她的初印象就是非常光鮮亮麗，一身名牌，很漂亮精緻的日本女生。」接著該粉絲表示Mina本人非常地善良，「我噴冰涼噴霧時噴不到背，她還主動幫我噴，我跟她用日文說謝謝，她還很驚喜的笑。」認為Mina根本不是輿論所說的「擺架子」，反而本人非常親切善良。「那場我倆前後在舞台正中間趴竿，兩個人喊了一晚西村力都沒鳥我們，可能我們在他眼裡也是那種不享受舞台的吧？沒有鳥的義務。」該網友透露活動結束後，其實自己也看到了網路上說Mina是酒家女，不過自己早就不喜歡ENHYPEN了，因此並不把這件事當成事看。直到看到了Mina輕生離世的消息，讓這位粉絲直接心沉下來了，「看到這麼漂亮的女生用這種方式結束了自己的生命，還是因為把西村力視為生命唯一的支點然後這樣對待。今天心情一直很沉重，真的特別不值得、特別唏噓。」最後呼籲所有有看到貼文的網友，不要把一個偶像當成生命唯一的支點，因為要好好活下去生命才能夠有轉機。Mina是西村力的忠實粉絲，為了近距離跟偶像接觸，她砸錢毫不手軟，不過高調的追星方式也長期受到許多粉絲謾罵，甚至有人翻出她在酒店工作的過往，來對她進行人身羞辱，昨日凌晨，Mina不堪輿論壓力，在直播中輕生，過程被全網放送。韓國警方證實，5日早上接獲報案，證實有一名20多歲日本籍女性直播結束生命，趕赴現場後人已經死亡，得年25歲。