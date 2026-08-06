（更新時間8/6 16:02）中央氣象署表示，受到對流雲系發展旺盛影響，今（6）日台南、高雄、嘉義有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
⚠️大雷雨即時訊息
📍15時59分大雷雨即時訊息
氣象署針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時59分止。
示警區域
嘉義縣、臺南市、高雄市
⚠️大雷雨即時訊息
📍15時28分大雷雨即時訊息
氣象署針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時28分止。
示警區域
高雄市、屏東縣
氣象署指出，今（6）日各地大致上為多雲到晴的天氣，環境為偏北風，迎風面的桃園及宜蘭偶爾有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，午後請注意天氣變化並攜帶雨具備用；晚上開始隨著白海豚颱風外圍雲系靠近，西半部地區有局部短暫陣雨，宜蘭也有零星短暫陣雨，今晚至明（7）日清晨中南部地區有局部大雨發生的機率，請多留意。
各地高溫普遍在32至35度，新北、宜蘭、花蓮及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，宜蘭及花蓮有機會出現局部焚風，中午前後紫外線偏強可達過量級或以上，外出請做好防曬並多補充水分。受到白海豚颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。
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高雄市、屏東縣
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