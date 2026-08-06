我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北萬豪Garden Kitchen「鮪大航道・豪享海味」菜色多元，包含可加入多樣海鮮的日式鮪魚丼飯。（圖／台北萬豪提供）

▲台北寒舍艾美「探索廚房」於今（1）日至8月31日午餐及晚餐餐期推出「潮港雙饗」海鮮季，匯聚各種高檔海鮮。（圖／寒舍集團提供）

▲台北喜來登「十二廚」即日起8月31日午餐及晚餐餐期推出「潮港雙饗」海鮮季。（圖／寒舍集團提供）

同場加映-漢來海港：

▲漢來海港為連鎖人氣吃到飽餐廳，主打多樣化的海鮮料理。（圖／漢來海港提供）

台北萬豪酒店宣告，半自助式餐廳「Garden Kitchen」即日起至9月30日午間推出「鮪大航道・豪享海味」，維持「精緻主餐＋自助美饌」形式，但是全面升級自助餐檯，超過7成菜色將以海鮮為主，包含鮪魚、天使紅蝦、九孔鮑、海膽、干貝等。而另兩大buffet台北寒舍艾美「探索廚房」與台北喜來登「十二廚」，也於8月31日前推出「潮港雙饗」海鮮季，松葉蟹、黑鮪魚、生蠔都吃到飽。而多年來主打海鮮吃到飽的「漢來海港」，只要730起就能吃到，更宣告明年將有升級。即日起至9月30日午間餐期「鮪大航道·豪享海味」以頂級鮪魚為主角，搭配天使紅蝦、白蝦、九孔鮑魚、馬祖淡菜、旭蟹等多樣化海鮮。開胃菜「越式醬香鮪魚米線」、「酥炸鮪魚佐炙燒明太子醬」、「絲瓜海膽美乃滋」、「和風澎湖野生珊瑚草」、「鮪魚鐵火捲」、「日式鮪魚丼飯」；熱食「避風塘炒鮪魚」、「澎湖白花菜干炒豬五花」、「酥炸澎湖紅新娘魚」、「百酒蒜蒸馬祖淡菜」、「澎湖海菜吻仔魚烘蛋」、「爐烤香魚」、「小管米粉」、「鮪魚蛤蠣嫩豆腐味噌湯」、「東港鮮蚵濃湯」。凡姓名與「鮪」字同音之賓客，可享平日週一至週五午間半自助饗宴主餐免費升級，例如點選價值1480元主餐可升等至價值1580元主餐，最多可升等至價值1880元之主餐。：午餐每位1480元+10%起（依點選的主餐計價）即日起至8月31日午晚餐「潮港雙饗」海鮮季本次海鮮季餐檯除原本就供應的「奶油香煎龍蝦、鹽烤九孔鮑魚、松葉蟹腳」等高檔海鮮之外，更新增黑鮪魚大腹生魚片、小卷米粉、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬、XO醬爆炒沙公、澎湖炭烤帶殼生蠔等。必吃的高級菜色包含和牛炙燒握壽司、蟹粉金湯帝王蟹等。探索廚房更提到，活動期間還加碼推出「平日升級」活動，凡於平日星期一至四午晚餐及週五午餐時段消費，即升級為週末假日菜色，不須另外收費。：午晚餐每位2380元+10%起即日起至8月31日午晚餐「潮港雙饗」海鮮季此次海鮮季活動推出超過20款人氣海鮮料理，是自南方澳漁港、成功漁港、澎湖、嘉義等地海港，以當日現流直送的方式引入新鮮漁獲食材，精選菜色包含酥炸鬼頭刀、竹筴魚一夜乾等，假日時段追加來自嘉義東石和澎湖的炙烤生蠔，還有三杯鮟鱇魚、海菜鮮蚵茶碗蒸、XO醬爆炒沙公等。熱菜區更有不容錯過的澎湖酸菜魚、魚汁滑蛋拇指卷、炸丁香糯米椒。蒸籠區除了人氣經典的清蒸松葉蟹腳，更有泰式檸檬蒸魚、澎湖小卷米粉湯等。每位成人入席用餐還可享用「黑鮪魚腹生魚片」限量一份午晚餐每位1490元+10%起若是喜歡海鮮吃到飽的老饕，更是不容錯過堪稱「海鮮吃到飽始祖」的漢來海港，自1995年創立，從品牌名「海港」就可知曉其品牌定位，菜色包含3種蟹蟳類、8-10種生魚片，大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝，依產季不定期更換食材。而全台有6家分店的「漢來海港」也將迎來重大改變，漢來美食表示，漢來海港將升級為海港Premium，進駐高雄鳳山的LaLaport，並預期最快將可於明年3月開幕。業者也不諱言，成為進階版之後的「漢來海港Premium」應會調升價格。