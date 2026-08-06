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官方調查是否涉及毒梟幫派

錫那羅亞州暴力惡化 毒梟內鬥持續升高

今年已發生第二起直播命案

墨西哥再傳網紅直播遭槍殺事件！擁有超過60萬名粉絲的網紅加斯特倫（César Gastélum），5日在北部錫那羅亞州（Sinaloa）首府庫利亞坎（Culiacán）一家速食店外進行直播時，遭兩名騎乘機車的槍手近距離開槍射殺，整個犯案過程部分被直播畫面拍下。墨西哥當局已展開大規模調查，不排除案件與他過去在社群媒體上的發文內容有關。綜合外媒報導，事發於5日晚間，當時加斯特倫與兩名友人在庫利亞坎一間速食店外直播，三人都穿著外送員常見的橘色外套及背包，因此一度讓警方誤以為死者是外送員。直播畫面顯示，兩名戴著安全帽、騎乘機車的人接近後，其中一人突然朝加斯特倫近距離開槍，隨後迅速逃逸。警方與鑑識人員事後封鎖現場，採集彈殼並調閱監視器畫面，希望釐清犯案經過。截至目前，兩名嫌犯仍在逃，警方尚未宣布任何逮捕消息。墨西哥聯邦安全內閣6日表示，正與錫那羅亞州檢方共同調查案件，並分析監視器影像及其他證據，以追查槍手身分。官方同時指出，調查人員也正釐清，加斯特倫遭殺害是否與他過去在社群平台發布的內容有關，其中部分貼文曾提及當地某個犯罪集團派系。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也在例行記者會上表示，政府將徹底追查案件，不僅要逮捕實際開槍的兇手，也會調查是否另有幕後主使者，以及整起命案背後真正原因。目前官方尚未證實加斯特倫生前是否曾收到死亡威脅。庫利亞坎是墨西哥最大販毒集團「錫那羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）的大本營之一。近年當地治安持續惡化，自2024年9月起，集團兩大派系為爭奪控制權爆發激烈衝突。根據國際危機組織（International Crisis Group）報告，目前支持創辦人伊斯梅爾．「馬約」．贊巴達（Ismael "Mayo" Zambada）的「拉瑪伊薩」（La Mayiza），以及效忠另一名創辦人華金．「矮子」．古茲曼（Joaquín "Chapo" Guzmán）家族的「矮子幫」（Los Chapitos），持續在庫利亞坎、馬薩特蘭（Mazatlán）等城市交火。報告指出，雙方不僅動用重型槍械、裝甲車，甚至使用無人機攻擊，暴力衝突已嚴重影響居民日常生活。加斯特倫過去也曾在社群平台分享與已故網紅「El Gordo Peruci」（本名萊奧巴多·艾斯普羅）相關照片。後者於2024年底遭槍殺，警方當時認為，案件可能同樣與錫那羅亞販毒集團內部派系鬥爭有關。這起事件，也讓外界再度聯想到今年5月震驚墨西哥的直播槍擊案。當時年僅23歲的美妝網紅馬爾克斯（Valeria Márquez），在哈利斯科州（Jalisco）一家美容院透過TikTok直播時，遭槍手闖入當場射殺。墨西哥警方日前已逮捕涉嫌主使該案的犯罪集團幹部拉蒙．安赫爾．阿爾瓦雷斯．阿亞拉（Ramón Ángel Álvarez Ayala），調查顯示，其兒子曾與馬爾克斯交往，並多次威脅她，警方懷疑正是兒子要求父親策劃這起命案，目前涉案兒子仍在逃。短短數月內接連發生兩起網紅直播遭槍殺事件，也再次凸顯墨西哥部分地區在毒梟勢力、幫派暴力及社群媒體影響力交織下，治安問題仍十分嚴峻。