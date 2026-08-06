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立法院長韓國瑜今（6）日主持總預算第二輪協商，然公共電視捐贈預算遭提案刪除、凍結共計約10.2億元，引發譁然。7月30日公視相關單位共53位一線製作人發起連署，呼籲立委勿凍刪，連署已經超過10萬人，包括金鐘影后柯佳嬿、金鐘主持人Janet等人都連署，不過今日協商因國民黨立委羅智強堅持保留提案，提案砍5000萬並凍結30%（約6.2155億元），最終全案保留。公視的刪凍提案，包括白委蔡春綢、羅智強、羅廷瑋提案凍結1億，翁曉玲與林沛祥提案砍2185萬並凍結2億元；王鴻薇和林沛祥提案砍1000萬；羅智強、謝龍介和葉元之提案砍5000萬並凍結30%（約6.2155億元）；民眾黨團總召陳清龍提案凍結2000萬，總計凍結9.4155億元、砍8185萬（共約10.2億）。立法院長韓國瑜今主持總預算第二輪協商，談到公共電視捐贈預算遭提案刪除、凍結，文化部長李遠說，公共電視28年，最近那麼多人聲援，因為這28年來很多人陪著它成長，「我們的島」、「誰來晚餐」、「水果冰淇淋」更陪很多小孩，人生劇場、學生劇場培養很多台灣影視人才，也跟三大電信合作，提高影視產業，現在聽到的最好的劇集《茶金》、《我們與惡的距離》，在全世界跟國內獲得許多獎項。李遠續道，公視用這麼少的錢，只是BBC的1/125、NHK的1/60，希望千萬不要減列，按照當初委員會決議凍結1100萬。民眾黨團總召陳清龍則說，他們以蔡春綢凍結1億為主；藍委翁曉玲則說，她減列預算願意取消，但凍結要求新任董事會上任才可以解凍；國民黨團書記長林沛祥則說，羅智強說他的案子要保留，范雲聽到則秒說「凍6億更可怕耶」。韓國瑜則說，倘若保留變成沒有任何溝通，全部都要保留，請國民黨團思考一下，林沛祥則表示「三案併一案，以206案（羅智強案）為主」，韓國瑜說，那此案全部要保留，因為兩黨意見不一致。