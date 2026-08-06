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韓國男團ENHYPEN日本成員西村力（NI-KI）的日本女粉絲Mina疑因追星行為遭到霸凌，昨（5）日在直播期間輕生身亡，讓外界重新反思偶像與粉絲之間的關係。偶像出身的羅志祥今（6）日出席電影《網紅老爸》媒體試片記者會，被問到粉絲看演唱會時，應該專注欣賞表演，還是可以主動爭取偶像互動、獲得「飯撒」，他直言兩者並不衝突，認為粉絲來聽演唱會就是要開心。羅志祥表示，演唱會本來就是讓觀眾開心的場合，「然後藝人在上面也可以把所準備的，歷年來的作品跟大家分享」所以他認為一切開心最重要，將話題轉向別的事件，不過這只是他針對身為偶像的反思，並不是直接針對Mina事件的回答。羅志祥向來以寵粉聞名，簽唱會上的「3張專輯合照、5張專輯抱抱」，更成為他與歌迷之間著名的「三拍五抱」傳統。這項規則源自他剛推出首張專輯《Show Time》時，粉絲為了替冷清的簽唱會撐場，購買多張專輯並反覆排隊；他為了感謝歌迷力挺，才決定以拍照及擁抱回饋，後來也成為台灣簽唱會文化中極具代表性的寵粉方式。近期韓國男團ENHYPEN日本成員西村力（NI-KI）的26歲日本女粉絲Mina，因在演唱會上試圖請其他成員代為送花，引發部分粉絲不滿。西村力事後又在直播中談及，有些觀眾只顧著要求成員注意，卻未真正享受演唱會，雖然他並未點名任何人，相關言論仍被部分網友解讀為影射Mina，使她遭到大量留言攻擊。令人遺憾的是，Mina公開道歉並宣布退出站姐身分後，仍然承受大批酸民攻擊，導致她不堪輿論壓力，在直播期間輕生身亡。事件不僅震撼追星圈，成為近日引發熱烈討論的焦點。