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「沈伯洋去幼兒園簽名」助攻？蔣萬安：一定從速、從重、從嚴

饒河夜市百年老店「東發號麵線」，日前意外捲入政治風波，因其將台北市長蔣萬安過去競選期間留下的簽名覆蓋，引發部分藍營支持者不滿，紛紛湧入店家的Google資訊狂刷一星負評，店家最終選擇將簽名塗除；網友也藉機調侃，若民進黨台北市長參選人沈伯洋「去幼兒園簽名，就能促使市府加速處理兒虐案」。對此，蔣萬安也鬆口回應了。蔣萬安今（6）日上午主持白海豚颱風整備會議前，被媒體問及「東發號」塗銷其簽名一事，他表示「不管是麵線還是油飯，都很喜歡」，也希望市民與遊客持續支持台北各大夜市、商圈，品嚐台北的在地美食。由於台北市連鎖私立「夏莉絲國際幼兒園」爆發集體虐童案，身為市長的蔣萬安被外界質疑根本無心處理，只忙著搏政治聲量、拚媒體版面。有網友也藉機暗諷，建議沈伯洋也前往夏莉絲幼兒園簽名，這樣被藍白出征後，北市府就會比較積極地處理兒虐問題。隨著「沈伯洋去幼兒園簽名」話題持續延燒，蔣萬安罕見直球回應，他強調自己身為3個孩子的父親，面對兒虐事件一定感到心痛與憤怒，而教育局在處理相關案件時，務必秉持「從速、從重、從嚴」原則。蔣萬安指出，市府在第一時間便要求涉案教師禁止入園，並迅速召集認定委員會，於7月底完成對2名涉案教保員「終身不得任教」的裁處，同時也撤銷幼兒園設立許可，另裁罰超過235萬元；此外，市府也提供家長法律、心理諮商及安置等多項協助。