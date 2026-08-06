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▲姜厚任（右）年輕時有著帥氣外型，被封為「台版蘇志燮」，不過他卻表示與圈內女星比較沒有緣分、鮮少有緋聞。（圖／姜厚任臉書）

演員姜厚任日前首度公開戀情，大方認愛小24歲女友童芯（本名陳苡孋），並分享兩人已是第七世緣分的「累世情分」，引起熱議。近年因潛心修佛淡出演藝圈的他，曾自曝有長達一年「不近女色」的修行經驗，身邊美女如雲卻至今未婚，姜厚任曾嘆自己恐怕是和尚命，每當身邊有人催婚，他便直呼：「Give me a break！（饒了我吧），我最怕的就是老伴。」姜厚任年輕時有著帥氣外型，被封為「台版蘇志燮」，過去情史豐富的他，自認與圈內女星比較沒有緣分、鮮少有緋聞，最知名的是交過2任外籍女友，美國女友莎曼珊、加籍模特兒安芮兒，不過最後都沒有修成正果。他曾在節目《新聞挖挖哇》中透露自己不婚的原因，認為「婚姻制度」已經過時，獨自生活的自在又快樂，也不需要有一個「老婆」伺候他。姜厚任思想前衛，他也在節目《阿比妹妹》吐露對婚姻的看法，認為男女在一起是因為有「愛」，然而隨著時間過去，各自成長速度不同，就容易因為步調不同而漸行漸遠，成為室友般的關係。姜厚任直言自己從不排斥婚姻、小孩，嘆：「我覺得那是很幸福的一件事，可能我沒那福氣吧！」每當有人勸他找個老伴，但姜厚任卻回答：「Give me a break！（饒了我吧），我最怕的就是老伴，還要照顧她。」事實上，姜厚任人生經驗豐富，從演藝生涯到身心修養話題都引發討論，淡出演藝圈的他長年鑽研佛法，更在節目中自曝有長達一年「不近女色」的修行經驗，刻意保持遠離情感關係的狀態，讓眾人聽了驚訝直呼：「這是怎麼做到的？」近日，姜厚任因大方認愛小24歲女友童芯，感情世界再度引發外界關注，不僅透露兩人已是第七世緣分的「累世情分」，童芯還在3歲時透過電視看到姜厚任，就認出對方是自己前世的人，並在小學一年級寫信示愛，預言雙方未來一定會相見。