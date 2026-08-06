我是廣告 請繼續往下閱讀

生日照樣跑輔選 改戴電子手環「只是羞辱性更強」

木可案下月開庭 質疑法院將成本、獲利全算貪污金額

批京華城案判決採信片面證詞 稱柯文哲未介入容積審議

民眾黨前主席柯文哲今（6）日迎來67歲生日，妻子陳佩琪特別準備生日蛋糕及生日帽替他慶生。陳佩琪也在臉書發文表示，柯文哲仍依照既定行程，馬不停蹄外出協助黨內候選人輔選。她透露，柯文哲近日改戴電子手環後，生活並無太大改變，「只是羞辱性更強而已」，並再度質疑司法審判程序，批評一審判決內容「令人無法接受」。陳佩琪表示，今天是柯文哲67歲生日，但他還是照往常、馬不停蹄地出門幫忙候選人做活動。她問柯文哲，昨天換了手鐐後，生活和回報方式有沒有什麼差別？柯文哲回答，「沒不同啊，就只是羞辱性更強而已。」於是幕僚做了萊爾校長的Q版貼紙貼在電子手環上，讓大家時時刻刻不忘這位萊爾校長，「除讓人民吃毒油外，看他是如何用司法手段迫害在野陣營的」。陳佩琪提到，她印象中曾在新聞上看過華為孟晚舟佩戴電子腳鐐的新聞，報導提及可能因女性肢體較弱，長時間配戴後腳踝紅腫、皮膚磨破。柯文哲則說，律師曾告知他，現在配戴的是和孟晚舟完全相同的型號。陳佩琪指出，柯文哲長期兩邊負重不平衡，導致右腳曾踩空扭傷、膝蓋疼痛無力，昨天終於拿到一只護膝，穿上後改善許多。她原本希望柯文哲多休息，但因銀行帳戶全遭扣住，必須趕緊親自去辦理新、舊制存摺。雖然家中財務都是由她處理，但開立新存摺仍須本人到場，加上程序繁瑣，行員也需花不少時間處理，因此柯文哲昨天一直往返住家與銀行之間，「看來今天情況應該有點不妙」。陳佩琪也說，柯文哲不在家時，照往例她會幫忙收拾桌子，無意間看到下個月8日下午3時開庭的法院通知單。她表示，第一波開庭並非針對民眾黨政治獻金210萬元案，而是「木可公司」案，檢方認定柯文哲涉犯貪瀆、侵占6100多萬元。「木可」是柯文哲競選總統期間，比照民進黨做法販售競選小物籌措資金，她原本還納悶，公司才成立幾個月，怎麼可能就賺6000多萬元，後來看了檢察官起訴內容及法院判決，才知道原來「成本」與「獲利」都被算進貪污金額（quota）。她舉例，一場演唱會在柯文哲未支領任何酬勞下，盈餘77萬元，但支出成本500萬元，法官卻認定500萬元加77萬元，共577萬元都屬於柯文哲的貪污侵占金額。陳佩琪再說，販售競選小物也是相同情形，所有營業額都被算作柯文哲的貪污侵占額度。她原本以為這只是檢察官亂起訴，法院會還他們清白，沒想到法官卻照單全收，「唐仲慶怎麼起訴，江俊彥和許芳瑜照單全判」，判決也沒有說明「賴桑小舖」如何申報政治獻金，又如何開立商業發票，「在這裡公開請檢察官和法官大人教教大家，不教而殺謂之虐啊」。陳佩琪也表示，法官判決除了「只聽柯黑苗博雅和林欽榮的證詞」外，凡是證人證稱「市長沒介入、沒施壓」，法官卻認為這代表「市長犯罪嫌疑越重大」。她並指出，李文宗曾表示，210萬元政治獻金一事，柯文哲並不知道，他也未曾向柯文哲提起，但判決書卻直接寫道，「經李文宗告知柯文哲有這210萬後，柯文哲就開始放水京華城、啟動京華城圖利過程」。陳佩琪說，柯文哲多次向她表示，2020年至2022年間幾乎全天都在外面忙於防疫，市政工作交由副市長及專業都委會委員處理，直到2024年5月鍾小平提告、媒體開始炒作京華城案時，才知道容積率審議結果。他也說，自己完全不知道最終都委會開會時間、成員，最後決議公文也只是「蓋市長的甲章」，卻因此被判13年徒刑。陳佩琪表示，一審法官判處柯文哲17年，民進黨和總統賴清德應該相當滿意，第一是斷了柯文哲從政、參選之路，「反正跟國民黨一對一對打，民進黨說他們一定贏啦」；第二則是把判決書丟給網軍、綠媒及柯黑繼續攻擊，不僅讓政治生命消失，也讓人「社會死亡」。陳佩琪說，如果有人問「柯文哲犯了什麼罪？」柯黑、綠媒及網軍就會回答「就是貪污啊」；若再追問「貪污在哪裡？」對方則會說「江俊彥和許芳瑜不是都判了嗎」、「陳佩琪還這樣問，不會讀判決書嗎」。陳佩琪最後表示，從此以後，判決理由是什麼、合不合理、合不合法，都沒有人再討論，大家只會說「一審都判17年的貪污犯了，陳佩琪和小草沒在看判決書嗎？」她質疑，「這17年是怎麼來的？」如今也沒人願意討論，只是不斷重複「貪污」兩字，若追問理由，得到的回答永遠是「不是法官都判了嗎？」她並批評，「台灣有這種法官，民進黨千秋萬世執政應該沒問題了。」她也點名法官江俊彥、許芳瑜，稱兩人對民進黨「千秋萬世執政」做出「最偉大的貢獻」，並稱「不只是柯文哲一人，台灣的命運已經被這兩人決定了，請台灣人永遠記住。」