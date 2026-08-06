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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（6）日宣布啟動市黨部監票人員招募，號召公民共同投入監票行動成為「巡洋監兵」，現場也有多位青年志工共同響應，象徵新世代守護民主，邀請更多人一起投入監票行列。沈伯洋表示，台灣民主歷經很長時間的黑暗期，在發生瑕疵、突發狀況時，要靠著非常多監票員的眼睛，才能確保得來不易的民主，透過程序正義達到真正的正義。沈伯洋指出，每次選舉時，都會吸引國外智庫、學術研究相關人等來台，因為台灣民主歷經很長時間的黑暗期，因此現在成為投票制度很有韌性的國家，同時養成堅實的監票制度。沈伯洋說明，除了市長選舉，議員選舉涉及城市的神經網路，在發生瑕疵、突發狀況時，要靠著非常多監票員的眼睛，才能確保得來不易的民主，且監票員也是很多人最早參與政治的方式，在感受到守護民主的不易後，其中就有人選擇慢慢走進體制內從事政治活動、照顧大家生活。沈伯洋喊話，如果大家認為民主值得守護，也知道民主得來不易，願意一起守護民主，共同參與民主盛會，歡迎大家投入「巡洋監兵」，透過程序正義達到真正的正義。台北市黨部主委吳沛憶說明，過往監票員是由選委會邀請各政黨推薦，民進黨由議員、里長、黨公職協助推薦，今年則是首次和沈伯洋競辦一起向公民招募，希望號召全民參與。吳沛憶說，只要拿出手機加入唯一入口沈伯洋LINE官方帳號，打開選單點選「成為巡洋監兵」，並依表單填寫選委會要求的相關資料，所有個資都將受到最高等級資安保護，由民進黨審核後統一遞交，後續沈伯洋競辦也將舉辦訓練課程，凡投票當天年滿18歲、未滿72歲者，皆符合報名資格。民進黨青年部主任黃聖文也呼籲，監票可以讓民主更加落實，這不只是沈伯洋的選戰，更是許多台北市民對城市未來的期待，因此邀請更多公民、年輕人參與監票行動。