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SUPER JUNIOR（SJ）成員始源為了拍戲來到台灣短居，平時衝浪速度總是第一名的他，得知了新北泰山有一間早餐店放著「禁止停車」牌子，但特別貼了一張紙寫著「始源可以」，店家在社群爆紅後，真的吸引到始源本人開著保母車到現場，甚至搞笑詢問店家「可以停車嗎？」笑翻許多粉絲。始源今（6）日稍早在Threads發文，「因為這件事在粉絲之間很熱門，所以我一直很好奇，終於找到了！」可以看見一間早餐店門口的「請勿停車」欄杆下，貼了一張紙，上面印著始源的照片，並且大大四字寫下「始源可以。」其實這間店早在粉絲之間非常有名，沒想到這次吸引到始源本人，一下車他就問店家：「停車可以嗎？」店長聽完馬上回應「可以！可以！」接著他跟店員碰拳，偶像粉絲的暖心互動掀起許多討論。事後始源公開自己跟店家合照，他還附上了對「始源可以停車看板」比手指愛心的照片，同時提醒大家現在天氣很熱要好好保重身體，不忘呼籲店家「也請記得常常幫我換照片」，讓許多粉絲直呼，「無論當ELF多少年，都還是會有新鮮事」、「所以歐巴你真的停車喔？」、「崔始源人很好」、「許光漢可以停車之後，後繼有人。」