我是廣告 請繼續往下閱讀

奧特曼為Sora下載TikTok

▲奧特曼在《Relentless》Podcast節目中分享，OpenAI開發AI影音社群平台Sora期間，為了了解TikTok為何能緊抓使用者注意力，決定親自使用。（圖／美聯社／達志影像）

OpenAI也放棄Sora

短影音讓人一滑就停不下來，就連站在人工智慧浪潮最前線的科技大咖也難以抵抗，OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）近日透露，自己為了研究TikTok的產品設計與推薦機制，刻意開始使用這款App，沒想到原本睡前只打算看10分鐘，最後竟在沙發上連刷3小時，讓他驚覺TikTok的吸引力「實在太強」，最終只能刪除App避免繼續沉迷。奧特曼在《Relentless》Podcast節目中分享，OpenAI開發AI影音社群平台Sora期間，他為了了解TikTok為何能緊抓使用者注意力，決定親自使用，藉此學習短影音平台的運作方式。奧特曼一開始認為自己能控制使用時間，只會在睡前花約10分鐘滑影片放鬆；然而，使用時間很快開始增加，之後更連續觀看約3小時。他坦言，其實知道這種習慣對自己不好，但滑動影片的當下卻非常享受，甚至形容感覺像藥物一樣，儘管他一度成功把使用時間重新控制在每晚5至10分鐘，最後仍認為不能再繼續下去，乾脆將TikTok刪除。值得注意的是，奧特曼下載TikTok的初衷，是研究OpenAI旗下Sora社群App的使用體驗，該服務主打由AI生成短影片，被外界視為類似TikTok，但OpenAI後來決定停止服務。根據OpenAI官方說明，Sora網頁版及App已於2026年4月26日停止運作。外媒指出，影片生成需要消耗大量運算資源，在AI競爭持續升溫之際，OpenAI選擇將算力、人才及產品資源重新集中至核心AI發展。