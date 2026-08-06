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科學家捕捉到了目前為止最清晰的太陽表面細節影像，揭露出一個奇特且充滿動態變化的太陽外貌。研究團隊最初拍攝這些影像的目的是為了進行儀器校正並測試望遠鏡的極限，沒想到意外拍下高解析度的太陽表面，竟出現了神祕的羽毛紋路。根據美聯社報導，在沒有適當眼睛防護的情況下直視太陽極為危險，但研究人員透過位於夏威夷茂宜島（Maui）、隸屬於美國國家科學基金會（NSF）的「井上建太陽望遠鏡」（Daniel K. Inouye Solar Telescope），得以一窺太陽熾熱的表面。原先，研究團隊拍攝這些影像的目的是為了進行儀器校正並測試望遠鏡的極限。但當他們檢視成果時，才發現自己拍下了前所未有高解析度的太陽表層結構。更令人驚喜的是，他們觀察到表面正湧現著奇特的羽毛狀圖案。未參與此項研究的史丹佛大學太陽物理學家Ruizhu Chen表示：「這讓我想起了著名的藝術畫作，就像梵谷名畫《星夜》中那旋轉翻騰的天空。」研究人員觀察到太陽表面因磁化電漿（magnetized plasma）以不同速度交互流過而發生的不穩定漣漪，這種現象類似陣風吹過水面時引發的波浪，是控制流體運動的已知現象。影像中類似羽毛的紋理在太陽表面流動。證實太陽表面這些精細擾動與漩渦是由一種名為「克耳文-亥姆霍茲不穩定性」（Kelvin-Helmholtz instability）的過程所形成。當 2 種流體以不同速度彼此滑過，導致擾動發展成波浪狀或漩渦狀。據論文共同作者、美國國家太陽天文台（National Solar Observatory）的沃格爾（Friedrich Wöger）表示，這種現象過去曾在地球以及木星、土星等其他行星上被發現，但「從未在太陽表面以如此精細的程度被觀察到」。這項研究成果已於週三發表於《自然》（Nature）期刊。科學家對太陽內部的運作機制充滿好奇，希望能藉此更精確地追蹤被稱為「日冕物質拋射」（coronal mass ejection）的大規模能量爆發。當這些高能粒子射向地球時，可能引發磁暴，干擾 GPS 通訊，同時也會在極地產生絢麗的極光。