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▲尾田優也（小馬）因為不知道怎麼主動跟異性相處，才決定來上戀愛綜藝節目《不良一族尋愛記2》。（圖／Netflix）

Netflix推出89戀愛綜藝節目《不良一族尋愛記2》，8月4日開播就深受討論，前幫派尾田優也（小馬）沒有小拇指的故事也感動不少人，他分享年輕時在老家當暴走族，之後混街頭幫派，然後加入黑道，直到孩子出生後，覺得不能再這樣下去，決定割掉手指金盆洗手，故事讓其他女來賓直喊：「超猛，根本真男人」、「太有骨氣」、「讓我超心動」、「超帥的」。尾田優也，綽號小馬，今年28歲，在《不良一族尋愛記2》第一集就分享人生，早期在老家當暴走族，還有在街頭混幫派，然後加入黑道，「我們會去練馬車站買槍，人人手上都有槍」。後來尾田優也越混越大，卻突然有了孩子，「小孩出生後，是我最後一次被抓去關，能陪孩子長大的時間，只有他小時候那一瞬間。」他出獄後就覺得不對，自覺這老爸有夠遜，所以為了小孩不幹了，割掉小拇指後就跑去當格鬥家，「我金盆洗手全是為了家人」。尾田優也後來展開每天回家的生活，但跟妻子摩擦反而更嚴重，所以決定分開重新來過，大約半年前，前妻再婚讓他深受打擊，「當時我的心情不是說完全放下，但也突然想通了，才決定來上這節目」。他也說現在想多陪伴小孩，對談戀愛已沒有自信，雖然是格鬥家，但要主動這件事真的需要時間，嘆：「實在好難。」但不只不懂與異性相處，尾田優也跟其他來賓也有社交困難，第一集一進教室就直喊：「怎麼只有男的？是怎麼回事？」其他89來賓就說：「不然你想怎樣？你瞪屁啊？要打架是不是？」結果雙方真的打起來，嚇得工作人員出來勸架，才一登場就火藥味十足《不良一族尋愛記2》邀請曾是暴走族成員、少年感化院出身的不良少年，參與以「戀愛與打架都要拚上性命」為概念，記錄他們的共同生活。企劃這檔節目的MEGUMI也曾是不良少女，她表示，現代人的情感表達、溝通方式愈來愈複雜，因此希望打造一個擁有直率個性角色的節目，這也是全球首個以日本特有「不良少年文化」為主題的戀愛實境節目，憑藉新穎的題材、鮮明的參賽者個性，以及融入近年人氣高漲的平成辣妹文化美學，引發廣大討論。本季一共10集，目前已公開4集，在4日上線後立刻登上Netflix排行第一名，5、6、7集8月11日公開，8、9、10於8月18日播出。