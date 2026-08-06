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前雲林縣長祕書施亮言涉嫌洩漏張麗善訪日行程給中國，台北地檢署依違反國安法、洩密等罪起訴。對此，張麗善今（6）日受訪時直言，她聽到時非常驚訝，呼籲司法勿枉勿縱，同時也會再教育身邊的同仁。男子黃柏崴透過暗網購得千萬筆民眾個資，除賣給徵信業者，為取得中國資助，找來雲林縣長張麗善前秘書施亮言合作，透露縣長出訪日本行程給據稱為中共中央宣傳部的「穆姓主任」。案經台北地檢署今天依國安及洩密罪起訴。針對隨行秘書施亮言涉及國安法，張麗善直言，她今天也是感覺非常訝異，因為她的秘書已經離職一年多了，他在任內的時候表現也非常的優異。但是不曉得為什麼會把他們去日本參訪的資料洩漏出去。她也很訝異，但認為施應該是不小心洩露出去，可能認為去日本只是公開行程，所以應該不是蓄意販售情資。張麗善表示，後續要針對他們的同仁再教育，因為任何一個行程，都不應該隨意公開出去，所以這當中也許有觸法，因此希望司法應該要勿枉勿縱。